V zadevi Trenta zaslišani priči, pred sodiščem protest v podporo Janši

Kot je še povedal, Imos pred nakupi nepremičnin nikoli ni naročal cenitev, pač pa so sami izdelovali "strukturo cene", pri čemer pred nakupi največkrat niti niso delali konkretnih načrtov, pač pa preučili različne možnosti in se na koncu odločili na podlagi potencialnih tržnih donosov.

Že pred današnjo obravnavo se je sicer pred celjskim sodiščem zbralo kakšnih 20 protestnikov, ki so podprli Janšo in protestirali proti slovenskemu sodstvu, ki je po njihovem mnenju skorumpirano. Po navedbah nekaterih medijev naj bi ob 14. uri prišlo še do protestnega shoda pred celjsko sodno stavbo.

Sodišču je Majnik še povedal, da pri konkretnem poslu z zemljišči v Trenti osebno z Janšo ni nikoli komuniciral, ni pa znal pojasniti, kdo se je dogovarjal z njim in družbo Eurogradnje. Zemljišče in nepremičnine v Trenti je poznal, ker se je tam večkrat vozil s kolesom, ogledal si ga je tudi skupaj z obtoženim Kastelicem. Prepričan je, da so bile na trgu vredne precej več kot ocenjenih 17.000 evrov, sam pa si jih kot direktor podjetja po tej ceni ne bi upal prodati, je zatrdil.

Na vprašanje tožilca, ali so pred nakupom zemljišča glede na vse omejitve znotraj Triglavskega narodnega parka preverjali tudi izvedljivost idejnih projektov, je Majnik odvrnil, da če bi ocenjevali izvedljivost vsakega projekta, potem Imosa sploh ne bi bilo, saj ne bi naredili nobenega posla.

Stečajna upraviteljica Imosa pa je med drugim povedala, da so za vse nepremičnine, ki so se znašle v stečajni masi, izdelali cenitve po tržni in likvidacijski ceni, večinoma so jih tudi že prodali. Na vprašanje Kasteličevega zagovornika Gorazda Fišerja, ali so te prodajali po ocenjenih vrednostih ali pa vendarle tudi po višji cenah, je dejala, da je to bilo zelo različno.

Se pa Remškar ni spomnila, da bi jo kdorkoli posebej kontaktiral in se zanimal za nakup nepremičnin v Trenti, čeprav so to v nekaterih primerih interesenti poskušali, a jih je napotila na uradne postopke, ki jih je peljala v tej zvezi. Primopredajo je sicer ob stečaju opravila s takratnim direktorjem Jožetom Novakom, glede posameznih poslov pa se je pozneje največkrat slišala z Majnikom, vendar ne tudi glede Trente. Na izrecno vprašanje odvetnika Fišerja je potrdila, da s Kastelicem o teh zadevah ni govorila.

Sojenje se bo z zaslišanjem novih prič nadaljevalo 6. decembra.

Tožilstvo Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe na škodo podjetja Imos, Gantarju in Janši pa pomoč pri omenjenem dejanju. Janša je namreč pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila preko navideznega posla z več kot 15.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem v Trenti.