V zadevi Odrezana roka danes razglasitev sodbe

Julija Adlešič si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago. Po mnenju tožilca Sedina Kičinapa je to storila namerno, da bi dobila visoko odškodnino. K temu naj bi jo napeljal Sebastien Abramov, pri goljufiji pa naj bi sodelovala še Huskić Colaričeva in Colarič.

Abramov je po navedbah tožilca Adlešičevo pred poškodbo življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. V primeru invalidnosti naj bi se ji obetalo nekaj manj kot 1,2 milijona evrov odškodnine. Zagovornik Abramova Mitja Pavčičpa je dejal, da je tožilec ponudil "nebulozno zgodbo, ki je povsem neživljenjska in nesprejemljiva".

Sicer so Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Tožilec je sodnemu senatu predlagal, naj Adlešičevo obsodi na štiri leta in šest mesecev zapora, Abramova na pet let zapora, Huskić Colaričevo na štiri, Colariča pa na eno leto zapora.

Obramba je zavrnila oceno tožilca, da je dokazni postopek pritrdil očitkom iz obtožnice. Je pa Colaričev zagovornik Peter Prus Pipuš po koncu torkove obravnave v izjavi za medije dejal, da pričakuje "neugodno" odločitev sodišča. "Ne znam si predstavljati, kako bi bili očitki tožilstva sploh izvedljivi pri polni zavesti," je v zaključni besedi dejala Adlešičeva.