V zadnjem mesecu padla manj kot petina običajnih padavin

Od 17. marca je na meteoroloških postajah Bovške, Gorenjske ter na posameznih postajah Ljubljane z okolico in Pomurja padlo do največ 17 odstotkov običajnih padavin, ugotavlja Agencija RS za okolje (Arso). "Sotinski breg v Pomurju in letališče J. P. Ljubljana sta od takrat zabeležila le sedem milimetrov padavin, Lesce na Gorenjskem pa zgolj štiri milimetre," so ugotovitve podkrepili z zgovorno statistiko.

Ob za ta čas nadpovprečnem izhlapevanju so na severozahodu države ter v Ljubljani z okolico prisotni za to obdobje eni najvišjih, ponekod celo najvišji primanjkljaji površinske vodne bilance, če upoštevamo povprečje za obdobje od leta 1991 do 2020. "Do običajnih razmer jim primanjkuje 80-110 milimetrov dežja," opozarjajo.

Tako ni čudno, da so meritve Arsa v zadnjem tednu zabeležile kar tri merilna mesta z izredno nizkimi gladinami podzemne vode za ta letni čas, eno v Savinjski kotlini, eno na Apaškem polju ter eno v dolini Kamniške Bistrice.

"Toplo vreme spodbuja rast rastlin, ki za svoj razvoj potrebno zalogo vode črpajo iz talnih rezerv, teh pa skromne padavine niso nadomeščale, veter in sončno vreme pa sta jih dodatno izsuševala. Na suhi površini tal je med drugim otežena tudi spomladanska setev ter razraščanje mladega koreninskega sistema," so še spomnili pri Arsu.

Ob tem dodajajo, da bo že začetek prihodnjega tedna prinesel nekaj dobrodošlih padavin, ki pa bodo skromnejše na Obali, Koroškem ter na severovzhodu Slovenije.