Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V zadnjem mesecu padla manj kot petina običajnih padavin

Ljubljana, 17. 04. 2026 11.35 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
D.L.
Izvir Kamniške Bistrice

Agencija za okolje opozarja, da je v nekaterih delih države od sredine marca padlo le 17 odstotkov običajne količine dežja. V Lescah so, na primer, namerili le štiri milimetre padavin. Na srečo bo že začetek prihodnjega tedna prinesel nekaj dobrodošlih padavin, ki pa bodo skromnejše na Obali, Koroškem ter na severovzhodu Slovenije.

Od 17. marca je na meteoroloških postajah Bovške, Gorenjske ter na posameznih postajah Ljubljane z okolico in Pomurja padlo do največ 17 odstotkov običajnih padavin, ugotavlja Agencija RS za okolje (Arso). "Sotinski breg v Pomurju in letališče J. P. Ljubljana sta od takrat zabeležila le sedem milimetrov padavin, Lesce na Gorenjskem pa zgolj štiri milimetre," so ugotovitve podkrepili z zgovorno statistiko.

Stanje vodne bilance površinskega sloja tal
Stanje vodne bilance površinskega sloja tal
FOTO: Arso

Ob za ta čas nadpovprečnem izhlapevanju so na severozahodu države ter v Ljubljani z okolico prisotni za to obdobje eni najvišjih, ponekod celo najvišji primanjkljaji površinske vodne bilance, če upoštevamo povprečje za obdobje od leta 1991 do 2020. "Do običajnih razmer jim primanjkuje 80-110 milimetrov dežja," opozarjajo.

Stanje vodotokov
Stanje vodotokov
FOTO: Arso

Tako ni čudno, da so meritve Arsa v zadnjem tednu zabeležile kar tri merilna mesta z izredno nizkimi gladinami podzemne vode za ta letni čas, eno v Savinjski kotlini, eno na Apaškem polju ter eno v dolini Kamniške Bistrice.

"Toplo vreme spodbuja rast rastlin, ki za svoj razvoj potrebno zalogo vode črpajo iz talnih rezerv, teh pa skromne padavine niso nadomeščale, veter in sončno vreme pa sta jih dodatno izsuševala. Na suhi površini tal je med drugim otežena tudi spomladanska setev ter razraščanje mladega koreninskega sistema," so še spomnili pri Arsu.

Ob tem dodajajo, da bo že začetek prihodnjega tedna prinesel nekaj dobrodošlih padavin, ki pa bodo skromnejše na Obali, Koroškem ter na severovzhodu Slovenije.

arso suša padavine kmetijstvo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rafael Kramar
17. 04. 2026 12.48
Avioni manj špricajo kemtrejle pa se pozna...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
zadovoljna
Portal
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
vizita
Portal
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
cekin
Portal
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
moskisvet
Portal
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
dominvrt
Portal
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
okusno
Portal
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641