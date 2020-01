Premile zime so vse manj naklonjene usodi slovenskih smučišč, ki se proti pomanjkanju snega vseskozi borijo sama. Nekatera so tik pred tem, da prenehajo obratovati. Infrastrukture se ne dograjuje, investicije so po večini pobožna želja, stroški umetnega zasneževanja pa so velik finančni zalogaj, ki ga stežka povrnejo.

