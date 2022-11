V zahodni polovici Slovenije možnost krajevno močnejših nalivov

Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. "Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112," opozarjajo pri Geološkem zavodu.

Že pred 8. uro zjutraj je morje v Piranu začelo poplavljati, poroča Uprava za zaščito in reševanje, zato je Regijski center za obveščanje Koper zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom - opozorilo za nevarnost.

Na jugozahodu Slovenije Arso opozarja tudi pred močnim vetrom, ki dosega od 50 do 70 kilometrov na uro. Veter maje drevesa, lomi veje. Prav tako ovira cestni promet določenih kategorij in že nekoliko otežuje gibanje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Danes bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pozno popoldne bodo padavine od zahoda postopno slabele. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 19 stopinj.

V soboto in nedeljo bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno, na vzhodu ponekod pretežno oblačno in večinoma suho. V ponedeljek kaže na sončno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, so še napovedali na Arsu.