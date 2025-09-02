Nevihta se pomika proti notranjosti Istre, pojavljajo se močni nalivi

Možen je tudi kakšen močnejši sunek vetra, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Padavine so ob tem dosegle tudi že notranjost Slovenije.

Po napovedih vremenoslovcev so precej verjetni dolgotrajnejši nalivi. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, še napovedujejo na Arsu.

Arso je sicer za zahod države za ves dan izdal oranžno opozorilo zaradi dežja in neviht. Svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Kot so v ponedeljek na Facebooku zapisali na Arsu, bo danes naše kraje prešla vremenska fronta. Nad Jadranom bo zapihal šibak do zmeren jugo, ki bo okrepil dotok vlažnega zraka. V višinah bo dotekal vse hladnejši in bolj nestabilen zrak. Tako lahko že v jutranjem času nad zahodno Slovenijo nastanejo nevihte z močnejšimi nalivi, padavinski pasovi se lahko obnavljajo dalj časa.

"Mestna občina Koper občanke in občane poziva, naj zavarujejo svoje imetje, hkrati pa zanje odpira parkirni hiši Belveder in Sonce," so sporočili s koprske občine.