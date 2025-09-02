Nevihta se pomika proti notranjosti Istre, pojavljajo se močni nalivi

Možen je tudi kakšen močnejši sunek vetra, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Padavine so ob tem dosegle tudi že notranjost Slovenije.
Po napovedih vremenoslovcev so precej verjetni dolgotrajnejši nalivi. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, še napovedujejo na Arsu.
Arso je sicer za zahod države za ves dan izdal oranžno opozorilo zaradi dežja in neviht. Svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.
Kot so v ponedeljek na Facebooku zapisali na Arsu, bo danes naše kraje prešla vremenska fronta. Nad Jadranom bo zapihal šibak do zmeren jugo, ki bo okrepil dotok vlažnega zraka. V višinah bo dotekal vse hladnejši in bolj nestabilen zrak. Tako lahko že v jutranjem času nad zahodno Slovenijo nastanejo nevihte z močnejšimi nalivi, padavinski pasovi se lahko obnavljajo dalj časa.
"Mestna občina Koper občanke in občane poziva, naj zavarujejo svoje imetje, hkrati pa zanje odpira parkirni hiši Belveder in Sonce," so sporočili s koprske občine.
Po napovedih Arsa bo sicer ozračje manj nestabilno kot minuli petek, tako da bodo nevihte z sunki vetra in točo malo verjetne. Količina padavin pa se bo od kraja do kraja precej razlikovala. Je pa v takšnih vremenskih situacijah napoved, kje natančno bo vztrajal pas najmočnejših padavin, negotova. Zato svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.
Kot poroča portal Meteoinfo Slovenija, bo ponekod na jugozahodu Slovenije zapadlo celo 150–200 mm padavin v samo šestih urah, kar je primerljivo s količinami iz petka. "Poudarjamo, da je izjemno težko napovedati, kje se bo vzpostavil stacionarni pas nalivov in kako intenziven bo, trenutno pa večina izračunov kaže glavnino dogajanja prav na jugozahodu," so še sporočili.
Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne. Tam bo tudi več sonca. Ponekod bo pihal veter južne do zahodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28, v severozahodnih krajih okoli 19 stopinj Celzija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.