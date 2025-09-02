Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Nevihta se pomika proti notranjosti Istre, pojavljajo se močni nalivi

Ljubljana, 02. 09. 2025 07.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
1

Vremenoslovci za danes napovedujejo spremenljivo vreme. Slovensko obalo je od zahoda dosegla nevihtna linija, ki se je že pomaknila tudi proti notranjosti Slovenske Istre. Pojavljajo se močnejši nalivi. Možen je tudi kakšen močnejši sunek vetra, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Padavine so ob tem dosegle tudi že notranjost Slovenije.

Možen je tudi kakšen močnejši sunek vetra, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Padavine so ob tem dosegle tudi že notranjost Slovenije.

Po napovedih vremenoslovcev so precej verjetni dolgotrajnejši nalivi. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, še napovedujejo na Arsu.

Arso je sicer za zahod države za ves dan izdal oranžno opozorilo zaradi dežja in neviht. Svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Kot so v ponedeljek na Facebooku zapisali na Arsu, bo danes naše kraje prešla vremenska fronta. Nad Jadranom bo zapihal šibak do zmeren jugo, ki bo okrepil dotok vlažnega zraka. V višinah bo dotekal vse hladnejši in bolj nestabilen zrak. Tako lahko že v jutranjem času nad zahodno Slovenijo nastanejo nevihte z močnejšimi nalivi, padavinski pasovi se lahko obnavljajo dalj časa.

"Mestna občina Koper občanke in občane poziva, naj zavarujejo svoje imetje, hkrati pa zanje odpira parkirni hiši Belveder in Sonce," so sporočili s koprske občine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po napovedih Arsa bo sicer ozračje manj nestabilno kot minuli petek, tako da bodo nevihte z sunki vetra in točo malo verjetne. Količina padavin pa se bo od kraja do kraja precej razlikovala. Je pa v takšnih vremenskih situacijah napoved, kje natančno bo vztrajal pas najmočnejših padavin, negotova. Zato svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Kot poroča portal Meteoinfo Slovenija, bo ponekod na jugozahodu Slovenije zapadlo celo 150–200 mm padavin v samo šestih urah, kar je primerljivo s količinami iz petka. "Poudarjamo, da je izjemno težko napovedati, kje se bo vzpostavil stacionarni pas nalivov in kako intenziven bo, trenutno pa večina izračunov kaže glavnino dogajanja prav na jugozahodu," so še sporočili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne. Tam bo tudi več sonca. Ponekod bo pihal veter južne do zahodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28, v severozahodnih krajih okoli 19 stopinj Celzija.

vreme nevihte nalivi slovenija arso
Naslednji članek

Načrtovalka poroke leta: 'Sta zelo preprosta ženin in nevesta'

SORODNI ČLANKI

Znova bo na udaru zahod države: fronta prinaša nevihte z močnejšimi nalivi

V Zagrebu 'plavajoči' avtomobili, strela cesto na Pelješcu presekala na pol

Huda ura na Hrvaškem: več mest pod vodo, razglašeno rdeče opozorilo

Škoda v Svetem Andražu je precejšnja

Na poti so nove padavine, ceste bodo v Hruševju odprli v nedeljo

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wpnc
02. 09. 2025 08.24
Kmalu bo dosegla Notranjsko. Se pravi Postojno.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194