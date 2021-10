V Žalcu naj bi izdajali lažna potrdila o cepljenju

Pred kratkim smo poročali o zdravnici iz Pomurja, ki je na osnovi dokazila o prisotnosti protiteles za 50 evrov izdajala potrdila o prebolevnosti, ki so jih lahko naročniki nato uporabljajo za izpolnjevanje pogoja PCT. Po informacijah časnika Delo je bilo možno do lažnega cepilnega potrdila priti tudi v ZD Žalec oziroma pri njihovih delavcih. Kot poroča časnik, naj bi ljudje plačali celo do 400 evrov.

V Sporočilu za javnost so v Zdravstvenem domu Žalec zapisali, da so zaznali nepravilnost pri vnosu podatkov o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb, s čimer so seznanili direktorico, ki je seznanila strokovnega vodjo, ki je nemudoma izvedel izredni interni strokovni nadzor: " Le ta je potrdil sum hujše kršitve delovnih obveznosti pri dveh zaposlenih sodelavcih s področja zdravstvene nege. Zoper imenovana je Zdravstveni dom izdal sklep o odstranitvi z delovnega mesta, hkrati pa zoper njiju poteka postopek skladno z delovno pravno zakonodajo. Prav tako pa je bila podana kazenska ovadba na Policijsko upravo Celje, Sektor kriminalistične policije, ki že izvaja vse potrebne postopke. O ugotovitvah internega strokovnega nadzora je Zdravstveni dom obvestil tudi Ministrstvo za zdravje in NIJZ."

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje v okviru predkazenskega postopka intenzivno preverjajo dejstva in okoliščine

v zvezi obstoja razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Glede na trenutno fazo predkazenskega postopka in glede na interes preiskave podatkov o konkretnih osebah in osredotočenem sumu kaznivega dejanja še ne morejo posredovati, so sporočili s PU Celje.