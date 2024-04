V Žalcu pivo teče v potokih: deveto leto zapored odprli pivsko fontano

V petek zvečer je v Žalcu pivo teklo v potokih, že deveto leto zapored so odprli pivsko fontano. Skupaj so do sedaj prodali 316.000 unikatnih vrčkov, ki so delo mojstra Kogoja. Tokratno odprtje je bilo posebno tudi zaradi gostov iz Biograda na morju in pohodnika Oliverja Tiča, ki se je prav v petek podal na štiriletno hojo okoli sveta.