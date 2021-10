V Žalcu že petič pripravili svojo različico Oktoberfesta

Klobase, preste, značilne noše in seveda na tisoče vrčkov točenega piva. Vse to so značilnosti tradicionalnega bavarskega praznika, ki so ga pred leti za svojega vzeli tudi Savinjčani. V Žalcu so že petič pripravili svojo različico Oktoberfesta. Pri fontani 'zelenega zlata' so bučno proslavili zaključek hmeljarske sezone. Letošnja je bila nekoliko skromnejša, a bo grenkega napitka za žejne več kot dovolj.

Par udarcev po sodčku in je steklo, polnili so se prvi vrčki zelenega zlata. Hmeljarjem je letos sicer pošteno nagajalo vreme. "Zaradi vseh vremenskih pojavov, ki so se nam zgodili, ne moremo govoriti o neki res dobri letini. Upamo, da bo prihodnjo leto bolje," pove hmeljska princesa Teja Pustoslemšek. Kot pravijo v Žalcu, je zato temu treba veliko nazdravljati. Ali je res, da v Žalcu pivo raste? "Ja, res je. Žalec, Savinjska dolina je središče hmelja in tukaj raste najboljši slovenski, evropski in svetovni hmelj," odgovarja Ane Mari Petre Aubreht iz Kulturnega društva Savinjski Oktoberfest. In česa na Oktoberfestu, pa čeprav slovenskem, nikakor ne sme manjkati? "Piva, piva, pa še enkrat piva. No, potem pa klobasa," je povedal hmeljarski starešina Milan Lesjak. Da gre za praznik, ki so ga Savinjčani resnično vzeli za svojega, priča tudi raznolikost množice, ki se je zbrala. Ponos nad delom slovenskih rok je nekaj, kar daje hmeljarjem zagon, pivovarstvo pa po letih zatišja spet cveti.