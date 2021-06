'V Zalogu ne bomo dovolili, da bi postali smetišče'

Gre za komunalno blato, ki ga nepravilno skladišči podjetje ML Surovine, o katerem smo v preteklih dneh prav v povezavi z blatom poročali že večkrat. Kot ugotavljajo na okoljskem inšpektoratu, zavezanec odpadke skladišči na prostem, čeprav bi jih moral v skladu z načrtom zbiranja odpadkov skladiščiti v pokritem in zaprtem objektu. Podjetju so nato naročili, naj odpadke zbira v skladu z načrtom, a družba ML Surovine zahtev ni izpolnila. Inšpektor je zato začasno prepovedal njeno obratovanje in zavezancu izdal denarno kazen v višini 10.000 evrov.

Po vonju pa je takoj jasno, za kakšen material gre, opozarjajo krajani Zaloga. Tone Podobnik iz Četrtne skupnosti Polje razlaga o smradu: "Po vsem Zalogu, veter ga raznaša po okolici, po Zadobrovi, pa vse do Kašlja." "Če je veter, pa ga zavonjaš. Zadnjič sva bila z ženo v Zajčji dobravi, v objektu, kjer je kulturni program, pa smo to zavonjali tudi v zraku," razlaga Zlato Hernčič iz Civilne iniciative Zalog.

Za komentar smo zaprosili tudi vodstvo podjetja, a so nas zavrnili, češ da izjav, dokler inšpekcijski postopki ne bodo končani, ne mislijo dajati.

Blato pronica tudi v vodo

So pa zato toliko zgovornejši krajani, povezani v Civilno iniciativo. Ne gre zgolj za smrad, opozarjajo. "To blato lahko pronica tudi v vodo. Tukaj je podtalnica približno sedem metrov pod površino, kar je izjemno nevarno," dodaja Hernčič. "To, kar se dogaja, je neznosno in temu je enkrat treba narediti konec," opozarja Podobnik.

Proti blatu in smradu se bodo borili do konca, pravijo v Zalogu, kjer so danes začeli sprejemati tudi podpise pod peticijo, s katero od pristojnih državnih organov zahtevajo takojšnje ukrepanje.