V zameno za paket hrane ukrajinskim družinam v stiski do žetona NFT

V času, ko Ukrajinci najbolj potrebujejo našo pomoč, je Slovenska oglaševalska zbornica, na pobudo člana SOZ Mastercard, pozvala vse oglaševalske agencije in ustvarjalce, da združijo moči in s kreativnimi rešitvami pomagajo ljudem v stiski. Preko kreativnega natečaja so zbrali številna navdihujoča dela, enajst izbranih del pa bodo pretvorili v NFT-je in jih prek platforme Truhoma ponudili širši javnosti. Vsa zbrana sredstva bodo v obliki paketov hrane namenjena ukrajinskim družinam v stiski, ki so našle svoje začasno zatočišče v Sloveniji.

Na poziv so se odzvale številne agencije in kreativci, skupaj so prejeli več kot 40 pozitivnih in navdihujočih del, ki spodbujajo k solidarnosti do Ukrajincev v stiski, nagovarjajo k človečnosti in soustvarjanju boljšega sveta. Izmed vseh prijavljenih je devetčlanska strokovna žirija v sestavi Anže Jereb, Aleš Petejan, Mirka Modrinić, Sašo Petek, Ivor Bogunić, Petja Montanez, Katja Petrin Dornik, Simona Kruhar Gaberšček in Luka Klemenc izbrala finalnih 11 del.

Vsi podatki o donacijah bodo 100-odstotno transparentni, trajno shranjeni in dostopni vsakomur. Truhoma je namreč platforma, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov, kar ji omogočata stoodstotna transparentnost in sledljivost, s čimer premika meje in postavlja nove standarde v svetu filantropije.