V zamrznjenih jagodah odkrili prepovedane pesticide

Analizo vsebnosti pesticidov v zamrznjenih jagodah sta ZPS in Focus izvedla v začetku decembra. Preverili so prisotnost več kot 800 različnih pesticidov, vse analize pa so izvedli dvakrat, z namenom izključitve možnosti merilnih napak, so danes sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Vsebnost ostankov pesticidov nad zakonsko dovoljeno mejno vrednostjo so odkrili v dveh vzorcih zamrznjenih jagod, in sicer so v Naturetinih (datum uporabe 27. oktober 2027; 25300) zaznali insekticid profenofos. "Dolgoročna izpostavljenost temu pesticidu je povezana s poškodbami živčevja in hormonskimi motnjami," so opozorili.

V zamrznjenih jagodah S-Budget (datum uporabe 2. september 2027) pa so zaznali insekticid oksamil. "Oksamil je zelo toksičen, zavira delovanje živčnega sistema in lahko povzroči akutne zastrupitve (slabost, krči, težave z dihanjem)," so zapisali na zvezi.

Uporaba obeh pesticidov je v EU prepovedana. Zakonodaja dopušča prisotnost teh snovi v zelo majhnih količinah, na primer zaradi onesnaženja okolja ali ostankov iz preteklosti.

O ugotovitvah je Zveza potrošnikov Slovenije že obvestila upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter proizvajalce oz. trgovce. "Primer bomo pozorno spremljali do zaključka postopkov in vztrajali pri ukrepih, ki bodo zagotovili višjo raven varnosti hrane in boljšo zaščito potrošnikov," so navedli.

Potrošnikom svetujejo, naj potencialno spornih izdelkov ne zaužijejo. Nemudoma naj se obrnejo na trgovca, pri katerem so izdelek kupili, ali pa se obrnejo na upravo za varno hrano.