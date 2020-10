V zapor na Dobu želela pretihotapiti prepovedane predmete

32-letni osumljenec z območja Nove Gorice naj bi predmete, ki mu jih je med enim od prostih izhodov izročil 44-letnik, ki na Dobu prestaja zaporno kazen, proti plačilu pretihotapil v zavod in jih odložil na dogovorjenem mestu. V kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da so ju 22. septembra prestregli pravosodni policisti Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob (ZPKZ), ki so opravili redni varnostni pregled vozila in osebe, ki naj bi na območju zavoda opravila servisiranje delovnega stroja. V avtomobilu znamke Audi so v prostoru za rezervno pnevmatiko našli tri zavoje, v katerih je bilo več mobilnih telefonov, USB-modemi, SIM-kartice, 12.000 tablet Zolpidem, 28 stekleničk z neznano snovjo, 37 injekcijskih brizg in 62 igel. Kriminalisti so audi A4 tudi zasegli in na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo avtomobila ter našli še en zavoj, v katerem so bile SIM-kartice in modemi.

Najdene predmete in snovi so novomeški kriminalisti posredovali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer je bilo ugotovljeno, da tablete in tekočina vsebujejo prepovedane snovi. Tablete, ki vsebujejo zolpidem, spadajo v skupino prepovedanih drog, v katerih so tudi druga pomirjevala in uspavala ter gre za močna psihoaktivna zdravila, ki so izdana le na zdravniški recept.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper 32-in 44-letnega moškega, ki sta osumljena, da sta v sostorilstvu izvedla kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 1. in 2. odstavku 186. člena KZ-1.