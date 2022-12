V zaprtih prostorih je še vedno smiselno nositi zaščitne maske

Med zaprtimi prostori, kjer je uporaba zaščitnih mask še posebej smiselna, je izpostavila večje prireditve in javni potniški promet. Ob tem je spomnila na pomen drugih higienskih ukrepov, kot je umivanje rok in prezračevanje.

Krožijo tudi druge respiratorne okužbe, med njimi respiratorni sincicijski virus (RSV), še vedno tudi novi koronavirus, zaradi katerega bolniki v manjšem številu še vedno zbolevajo za t. i. covidnimi pljučnicami.

Zato so bolnišnice že precej obremenjene, a vseeno manj kot pretekla epidemična leta. Bistveno manjši je po besedah infektologinje priliv bolnikov, ki potrebujejo kisik ali celo umetno predihavanje. "To pa seveda še ne pomeni, da ne prihaja veliko ljudi, ki so se jim tudi poslabšale kronične bolezni zaradi okužb dihal, ki so jih dobili," je opozorila.

Ob tem je opozorila na stanje na Kitajskem, kjer beležijo veliko število okužb s koronavirusom, kar povečuje verjetnost pojava novih različic koronavirusa. Za zdaj podatkov o morebitnih novih različicah še ni, je dejala. Od pojava morebitnih novih različic bodo namreč odvisne razmere glede epidemije koronavirusa, je pojasnila.