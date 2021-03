V zapuščeni pečici našli orjaško sršenje gnezdo

V Kozjaku nad Pesnico je družina skupaj s sosedi naletela na prav posebno najdbo – orjaško sršenje gnezdo. Težko je štiri kilograme, obsega pa 180 centimetrov. Sršeni so ga sicer že zdavnaj zapustili, a so ustvarili velik panj, ki je pri nas redkost. Panj bo zdaj dobil tudi posebno mesto, razstavili ga bodo na osnovni šoli v Kungoti. To izjemno delo narave bo postalo tudi učni pripomoček za učence.

