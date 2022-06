V Zasavju odprt nov del centra za otroke s posebnimi potrebami

Starši otrok in oseb s posebnimi potrebami se vsak dan soočajo z novimi izzivi. Pred počitnicami se je pojavil nov izziv, to je počitniško varstvo. Otroci in najstniki s posebnimi potrebami potrebujejo stalen nadzor in razumljivo jih starši doma ne smejo puščati samih. In ravno na to sistemsko napako, ki staršem povzroča težave, saj če sta oba starša zaposlena, si ne moreta v času počitnic zagotoviti dovolj dopusta, je opozorila Špela Režun, direktorica Varstveno delovnega centra Zasavje, kjer so v četrtek odprli vrata novega prizidka, ki bo rešil njihovo prostorsko stisko in varovancem nekoliko olajšal življenje in tamkajšnje bivanje.