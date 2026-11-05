Zavetišče Horjul opozarja, da kljub večletnim grožnjam ostajajo brez zaščite

Zaposlenemu v Zavetišču Horjul je danes z avtomobilom sledil človek, ki zavetišču že več let grozi, so v zavetišču sporočili na družbenem omrežju Facebook. Moški je med vožnjo iz svojega avtomobila kričal, naj ga zaposleni počaka. Temu se je uspelo z avtomobilom umakniti in izogniti neposrednemu srečanju, o grožnjah pa je obvestil policiste, ki so storilca oglobili.

V Zavetišču Horjul so pojasnili, da so grožnje začeli prejemati pred leti, ko je veterinarska inšpekcija moškemu odvzela psa in odredila njegovo namestitev v njihovem zavetišču. "O odvzemu nismo odločali mi. Nismo bili tisti, ki so uvedli postopek ali sprejeli odločitev. Kot zavetišče smo zgolj opravljali naloge, ki nam jih nalaga zakonodaja," so zapisali. Zaradi groženj z orožjem in smrtjo so morali najeti zasebno varnostno službo in zanjo plačevati sami, čeprav so se v tem položaju znašli zaradi opravljanja nalog, ki jim jih je naložila država, so navedli.

Pojasnili so, da je sodišče moškemu zaradi groženj izreklo pogojno obsodbo z določeno kaznijo desetih mesecev zapora in preizkusno dobo treh let. Dogodki so se sicer nadaljevali tudi po obsodbi, prijavljali so jih policiji. Od pristojnih institucij v zavetišču zato zahtevajo več odgovorov, med drugim, kako je mogoče, da se takšno dogajanje nadaljuje tudi po obsodbi in kako obravnavajo prijave novih dogodkov, ki sledijo izreku pogojne obsodbe.

Od države so zahtevali zaščito, ne zgolj evidentiranja novih dogodkov. Od policije, državnega tožilstva, sodišč in drugih pristojnih institucij so medtem zahtevali, da celotno dogajanje obravnavajo povezano, z vso njegovo zgodovino in resnostjo. "Zahtevamo takojšnjo oceno naše ogroženosti, konkretne zaščitne ukrepe ter preveritev, kakšen pomen imajo nadaljnji prijavljeni dogodki glede na že izrečeno pogojno obsodbo. Zahtevamo odgovore, zakaj dosedanji ukrepi niso zagotovili, da bi lahko varno živeli in opravljali svoje delo," so zapisali.