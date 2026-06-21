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Slovenija

'V zavetju anonimnosti se ljudje povampirijo'

Ljubljana, 21. 06. 2026 09.38 pred 1 uro 6 min branja 43

Avtor:
Urša Zupan
Družbena omrežja

"Ena največjih težav naše družbe je, da smo ljudje postali pošasti drug drugemu. Družbena omrežja, ki so bila na začetku namenjena povezovanju, nas zadnjih deset let delijo bolj kot karkoli doslej. Digitalna greznica, v katero smo potonili do vratu, je poslovni model vladarjev omrežij, ki jim zaradi naših sporov žvenketa v žepih," je prepričan antropolog Dan Podjed. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru je pozval, da namesto slabih delimo pozitivna sporočila, postanemo bolj človeški in obrnemo smer, dokler je še čas.

Ko je antropolog Dan Podjed pred kratkim za 24ur.com dejal, da je Državni zbor postal resničnostni šov, je precej razburil določen del javnosti. "Ko predstaviš mnenje, za katerega so te vprašali mediji, se vsuje nate, ker ljudje zelo težko sprejmemo drugačno mnenje. V tem konkretnem primeru so me spraševali, zakaj se nisem oglašal prej in kdaj se je ta resničnostni šov začel. Po mojem mnenju pred 20 leti," jim odgovarja.

Preberi še Dan Podjed: Državni zbor je postal resničnostni šov

Obdobje, začaran krog, v katerem smo že zadnji dve desetletji, imenuje egocen – čas, ko smo bolj kot kadarkoli prej obsedeni s svojo podobo in svojim prav. "Prvič v zgodovini ima praktično vsak možnost svoje mnenje takoj objaviti in ga deliti s svetom. To samo po sebi ni problem. Težava nastane, ko se ljudje na omrežjih začnejo obnašati nečloveško. In to se nam dogaja zadnjih deset let."

Na začetku so bila družbena omrežja namenjena povezovanju. Zdaj so prostor, kamor se zliva vsa digitalna gnojnica.
Na začetku so bila družbena omrežja namenjena povezovanju. Zdaj so prostor, kamor se zliva vsa digitalna gnojnica.
FOTO: Profimedia

Na začetku so bila družbena omrežja namenjena povezovanju. Obujali smo stike s prijatelji in sorodniki, s katerimi se dolgo nismo videli. "To je bil romantični čas Facebooka. Potem pa se je zgodilo to, čemur Cory Doctorow v knjigi Enshittification pravi zadrekovanje. Potonili smo v digitalno greznico."

Po Podjedovih besedah gre za poslovni model družbenih omrežij. Najprej delujejo v korist uporabnikov, nato jih začnejo izkoriščati in delati za poslovne partnerje. Na koncu pa delujejo predvsem zase. "Model je star kot človeštvo in temelji na načelu deli in vladaj. Tisti, ki spre ljudi, tudi vlada. In ne govorim samo o vladarjih držav, pač pa o vladarjih omrežij. Njim žvenketa v žepih, ker se mi kregamo."

Vse več ljudi je osamljenih in najboljša terapija za to je, da se začnemo več družiti.
Vse več ljudi je osamljenih in najboljša terapija za to je, da se začnemo več družiti.
FOTO: Profimedia

Kljub temu verjame, da so ljudje v resničnem življenju večinoma še vedno dobri. "V živo, iz oči v oči, so ljudje pripravljeni pomagati neznancu. Še vedno verjamem v projekt, ki se mu reče človeštvo in človečnost. Zavedati pa se moramo, da slabo in negativno iz digitalnega okolja že počasi pljuska tudi v fizični svet."

Velik razlog za to vidi v anonimnosti. "Če bi morali na spletu vsi nastopati s pravimi imeni in priimki, bi bilo tega manj. Anonimnost ima sicer tudi dobre plati, težava pa nastane, ko sploh ne vemo več, ali je na drugi strani človek ali umetna inteligenca. V zavetju anonimnosti se ljudje povampirijo. Z drugim človekom ravnajo, kot da sploh ni človek."

Po njegovem je za številnimi sovražnimi komentarji pogosto osamljenost. "Naša vrsta je več sto tisoč let komunicirala predvsem iz oči v oči. V zadnjih dvajsetih letih pa smo prešli v povsem nov način sporazumevanja. Hkrati smo povezani z več ljudmi kot kadarkoli prej, a jih vse manj poznamo od blizu."

Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru smo obeležili 18. junija.

Raziskave kažejo, da imajo mladi vse manj pristnih prijateljskih stikov. Več časa preživijo pred zasloni, manj pa v neposrednem druženju. "Ko se družimo prek zaslonov, postanemo drugačni, ker to ni človeško okolje. Ljudje na zaslonu pogosto gledajo predvsem svojo podobo. Omrežja so postala naše ogledalo. Tam hitro ugotovimo, da največ pozornosti dobijo najbolj osorni, žaljivi in skrajni komentarji. Treba je iti čisto do roba, ker je to tisto, kar ljudje v poplavi posnetkov, objav, zapisov sploh opazijo. S tem pa postajamo vse bolj ekstremna družba."

Po njegovem smo kot družba na prelomnici. "Prišli smo do točke, ko bomo morali, če želimo ostati skupaj, nekaj narediti v zvezi s tem, kako komuniciramo drug z drugim. Izgubljamo zaupanje v institucije, medije in strokovnjake. Tisti, ki imajo največ sledilcev, imajo danes tudi najmočnejši megafon."

Vse več je tudi "toaletnih strokovnjakov", kot jim pravi. "Več kot 70 odstotkov odraslih obiskuje stranišče s telefonom v roki. Tam doživijo neko razsvetljenje in objavijo karkoli jim pade na pamet. Včasih, ko berem zapise, tudi nekaterih državnih in svetovnih voditeljev, si mislim – tole je moralo nastati na stranišču!

Smo na prelomnici, opozarja Podjed. "Prišli smo do točke, ko bomo morali, če želimo ostati skupaj, nekaj narediti v zvezi s tem, kako komuniciramo drug z drugim."
Smo na prelomnici, opozarja Podjed. "Prišli smo do točke, ko bomo morali, če želimo ostati skupaj, nekaj narediti v zvezi s tem, kako komuniciramo drug z drugim."
FOTO: Profimedia

A nepremišljene objave so lahko nevarne. "Pogosto se ne zavedamo, da je na drugi strani zaslona človek. Zato se, preden nekaj objavimo, vprašajmo, ali je res treba nekoga užaliti ali prizadeti. Besede bolijo. Sam zagovarjam javno razpravo in ne želim cenzure, a dobro je, da zapis pred objavo pokažemo prijatelju, mami ali otroku. Če se njim zdi neprimeren, ga morda ni treba objaviti."

Podjed se z omrežji raziskovalno ukvarja že več kot dvajset let. Včasih je tarča sovražnega govora tudi sam. Kako se odzvati? "Tako v teoriji kot v praksi sem ugotovil, da je najboljša obramba umik, molk in odklop. Ko nekomu, ki te žali, odgovoriš na provokacijo, mu daješ veljavo. Dosegel je točno to, kar je želel – da te zaboli."

Če se "napadi" razširijo tudi v medije, pa priporoča popoln odklop. "Takrat človek potrebuje dva tedna miru in odklopa od vseh tehnologij. Težko je, a pomaga. Po dveh tednih je večina zgodb že pozabljenih, javnost pa se ukvarja z nečim drugim."

Posledice takšnih napadov so namreč lahko izjemno hude. Zato bi morali odgovornost po njegovem mnenju prevzeti lastniki družbenih omrežij. "Omrežjem pravimo socialna, a smo zaradi njih postali bolj asocialni kot kadarkoli prej. Zavedajmo se, da je za to zaveso poslovni model. Če bomo prijazni drug do drugega, ne bo denarja. Denar je v sporih, vojnah in nenehnih spopadih. Zato moramo od lastnikov omrežij zahtevati odgovornost za posledice njihovih odločitev."

Ob tem lahko veliko naredimo tudi sami in širimo pozitivna sporočila. "Živimo v času, ko smo vsi postali medij. Vsak od nas mora sprejeti odgovornost – če delimo besede javno, moramo za njimi stati in se zavedati posledic. Ni vseeno, kaj objaviš, kaj napišeš, kako nekoga užališ." In še: pomembno je, da ne pristanemo na to, da je svet slab. "Če ga gledamo skozi zaslone, se zdi, kot da so zmagali narcisizem, manipulacija in brezčutnost. V resnici pa je večina ljudi dobrih, pripravljenih pomagati in zaupanja vrednih. Če tudi sami prispevamo kanček boljšega, potem bo projekt, ki mu pravimo človečnost, obstal."

Odgovornost je tudi na politikih in drugih odločevalcih. "Oni so tisti, ki morajo biti s svojimi besedami in dejanji zgled. Boli me, ko gledam, kam smo prišli. Dogaja se nam državljanska vojna. Slovenijo gradimo že skoraj štirideset let, zdaj pa jo sproti uničujemo. Ne moremo se razdeliti na dva tabora in živeti vsak na svoji strani. Povezani smo za vedno. Sosed se mora pogovarjati s sosedom in sodelovati z njim."

Začetek takšnega sodelovanja je po njegovem mnenju v zaupanju. "Zaupanje, spoštovanje, medsebojna pomoč, zmernost in strpnost so temeljne vrednote vsake skupnosti. Z eno besedo jim rečemo človečnost. Če nam jo uspe ohraniti, se bo nadaljeval naš projekt Slovenije in človeštva. Sicer se nam slabo piše," zaključi.

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KOMENTARJI43

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
21. 06. 2026 10.38
Finančni interes je prevelik, da bi se ukinilo komentarje.
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+1
1 0
Hudi časi
21. 06. 2026 10.35
Bom jaz napisal nekaj pozitivnega in ne bom kritiziral niti trenutne vlade, niti opozicije. Bodimo strpni in v miru počakajmo konec letošnjega leta, ko bodo predčasne parlamentarne volitve. Naj bo Božič spet lep.
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+0
1 1
proofreader
21. 06. 2026 10.37
Tega filma ne boste videli, bi rekel Golob.
Odgovori
+0
1 1
Pa kaj
21. 06. 2026 10.32
desna politika.
Odgovori
-1
2 3
the kop
21. 06. 2026 10.35
Levičarski nespsobneži so krivi za to.
Odgovori
+1
2 1
KaiC
21. 06. 2026 10.39
Vidva obadva sta problem za to :)
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
21. 06. 2026 10.32
No,v SDS jih celo plačujejo.
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+0
3 3
proofreader
21. 06. 2026 10.35
V Levici so jih zrihtali službe.
Odgovori
+0
1 1
Artechh
21. 06. 2026 10.31
Gospa v rdecih petkaj je povedala da resnicna dejstva niso zaljiva. Mam shranjen posnetek za vedno
Odgovori
+2
4 2
KaiC
21. 06. 2026 10.38
Dejstvo ni žaljivo, je pa lahko žaljivo kako tega poveš in v kakšnem kontekstu. Če je neznanec debel in mu na plaži rečeš da zgleda kot kit, je žaljivo. Če se pogovarjaš o problematiki debelosti, in nekomu, ki je pretežek rečeš da je predebel, je pa dejstvo. Do problema pride, ko se dejstva poskuša uporabiti kot način blatenja - še hujši problem pa je aroganca določenih ljudi, ki mislijo da je njihovo predvidevanje ali interpretacija dejstvo, ter na podlagi tega potem napadajo druge.
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0 0
proofreader
21. 06. 2026 10.31
Nihče si ne želi Velike Britanije, kjer si dlje v zaporu, če komentiraš, kot pa dejanski storilec kriminalnega dejanja.
Odgovori
+0
3 3
Artechh
21. 06. 2026 10.30
Vecina coankov na tem portalu nima zapisanega avtorja, ampak samo zacetnice. Najprej pometite pted svojim pragom prosim.
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+5
5 0
Petur
21. 06. 2026 10.30
bo Janez in grims rešil ko bo namestil politnično policijo z nalogami....moram biti spoštljiv do Benjaminov,trumpove in Janeza?????
Odgovori
-2
1 3
proofreader
21. 06. 2026 10.29
Nihče pa ne zna napisati definicije sovražnega govora. Urška je Vodebu za vikend poslala policijo na dom, ker je komentiral njeno obnašanje.
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+1
2 1
JoniBravo
21. 06. 2026 10.27
Haha, nič se ne povampirijo. Samo pokažejo se v svoji pravi luči.
Odgovori
+0
3 3
cecen
21. 06. 2026 10.25
Ko berem mnenja lahko vidim (in odkril sem toplo juho) , da je težava večplastna. Enkrat za spremembo je precej manj nepotrebnih politicnih napadov v stilu katera vlada je kriva in katera ne. To je pohvalno. In enkrat za spremembo lahko opazim, da večina nas to težavo z lahkoto prepozna in se bi strinjala ,da bi tukaj bilo potrebno nekaj storiti. Najbolj žalostno (moje mnenje) je , da institucije kot so npr. EU komisija zelo hitro pograbi idejo sovražnega govora za vse , ki se s trenutnim stanjem ne strinjajo, nič pa ne naredijo, da bi se zadeva odpravila. Rešitev je več od sledljive digitalne identitete uporabnikov do določenih pravil, ki dovoljujejo izražanja mnjenj , ne da bi bili pri tem neposredno žaljivi. Če se jaz z neko odločitvijo npr.neke institucije ne strinjam in glede tega objavim mnenje , to ne sme biti sovražni govor. Če pa sem pri tem žaljiv, nesramen, aroganten, ponižujoče do drugih pa absolutno. Ampak, če mi urednik omrežja ne da možnosti biti anonimen bom tudi zelo dobro premislil kako bom svoje mnenje napisal. Žalostno je, da imamo močne institucije, ki se namesto se vsem tem , kar tukaj pišemo in je realen problem ,raje ukvarjajo s plastičnimi zamaški in papirnatimi slamicami.
Odgovori
+3
5 2
proofreader
21. 06. 2026 10.18
Ja, se spomnimo, kako je Kajman Očalar napadal vlado v času službe.
Odgovori
+1
5 4
the kop
21. 06. 2026 10.17
Prijateljev ni, samo izkoriščajo te zato sem raje sam.
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+2
5 3
Bourne
21. 06. 2026 10.15
Sartre je v fantasticni zgodbi Za zaprtimi vrati lepo zapisal: "Pekel so ljudje okoli nas."
Odgovori
+5
7 2
big_foot
21. 06. 2026 10.10
Če bi bila volja je to hitro rešljivo. Na vsak log in v družbena omrežja ali kjerkolik kjer lahko komentiraš bi se moral logirat s certifikatom. Lahko bi imel potem spremenjeno ime ampak certifikat v ozadju bi točno kazal pooblaščenim osebam kdo je tak osel. Pa drugo multinicke-enako filsirat na certifikat. Spremeniš ime se spremenijo imena vseh postov. Samo kaj ko so stranke mnogokrat promovirane ravno z multinick troli
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+9
12 3
EntityOne
21. 06. 2026 10.29
Se popolnoma strinjam, EU bi morala izdati obvezujočo direktovo. A kaj ko bodo IT podjetja takoj odprla spletno nesto v banana republiki, kjer direktiva ne bo veljala. Misija nemogoče. Razen če se ves svet zaveže k temu pristopu, da socialna omrežja ne bi omogočala več anonimnosti.
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+0
1 1
Hudi časi
21. 06. 2026 10.39
Na zasebnih in tujih spletnih portalih je odločitev lastnikov, kdo in kako lahko dostopa do vsebin. Enako je s komentiranjem. Kako boste vplivali na spletno stran, registrirano v Zimbabveju. Koga boste oglobili, če bodo lahko objavljali brez digitalnega potrdila?
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0 0
proofreader
21. 06. 2026 10.10
Res je noro, koliko raznih groženj napišejo podporniki levih strank.
Odgovori
+1
10 9
big_foot
21. 06. 2026 10.14
😂😂😂😂. In kdo se potem oglaša…
Odgovori
+0
6 6
proofreader
21. 06. 2026 10.20
Jaz nikoli nikomur nisem grozil s smrtjo, jamo, premalo smo jih in podobno.
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+5
8 3
big_foot
21. 06. 2026 10.22
Nisem mislil osebno ampak bolj kot podpornik desnice katera roko na srce v blatenju vseeno krepko vodi.
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-1
3 4
KaiC
21. 06. 2026 10.22
proof, daj bodi malce resen no... zelo jasno je, da imaš radikalce na obeh straneh v istih količini - je pa težje prepoznat tiste na svoji strani zaradi tribalistične mentalitete.
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+1
4 3
proofreader
21. 06. 2026 10.27
Dejstvo je, da se žaljivi komentarji levih bolj tolerirajo. Kar odpri kakšno starejšo novico.
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+1
3 2
KaiC
21. 06. 2026 10.32
proof, ne to ni nobeno dejstvo... Dejstvo je, da levi bolj tolerirajo leve napade, desni pa tolerirate bolj desne. In zmeraj se boste tepli en čez drugega in kazali s prstom na drugo stran, medtem ko lastne strani in lastnih radikaliziranih skupin ne boste opazili, ali pa boste do njih strpni le zato, ker so na vaši strani. Ne leva ne desna stran ni idealna. In v obeh so popolnoma isti ljudje s popolnoma istim % radikalizirancev, ki si želijo najhuje drugi strani in ki prepotentno mislijo, da je njihov pogled na svet boljši od druge strani.
Odgovori
+1
3 2
Nianana95
21. 06. 2026 10.04
Problematična je tudi interpretacija sobražnega govora. Pod tem se namreč skriva zatiranje svoboda govora, ter se zlorablja v namene doseganja določenih ciljev. Videli smo modus operandi prejšnje vlade, da vse kar se ni strinjalo z njihovo ideologijo je bil sovražni govor. Tudi izražanje resnice, je prevečkrat bilo označeno za sovražni govor.
Odgovori
+10
13 3
Prelepa Soča
21. 06. 2026 09.57
Povampirijo se taki, ki v realnem življenju niso sposobni normalne komunikacije, to so introvertirani ljudje, ki se sicer sploh ne upajo pogovarjati z drugimi, jih je strah ljudi. Le-taki so tudi najbolj nevarni v času vojne, če jim slučajno dajo nadzor nad drugimi.
Odgovori
+6
8 2
simply.b
21. 06. 2026 09.57
Komentiranje NE BI smelo biti anonimno !!! Pa bi se ljudje hitro navadili reda, ko bi jim grozile ovadbe !! Pa lepo, vročo nedeljo vsem !
Odgovori
+6
11 5
big_foot
21. 06. 2026 10.12
Ajde recimo da sprašuješ kako stvar kjer nočeš da se ve da gre zate, pa ne da bi žalil. Vsi imamo podpisne certifikate in tako bi se lahko izvedelo kdo je tist ki žali ker ravno tako v padale ovadbe kamor je treba
Odgovori
+4
6 2
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