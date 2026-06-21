'V zavetju anonimnosti se ljudje povampirijo'

Ko je antropolog Dan Podjed pred kratkim za 24ur.com dejal, da je Državni zbor postal resničnostni šov, je precej razburil določen del javnosti. "Ko predstaviš mnenje, za katerega so te vprašali mediji, se vsuje nate, ker ljudje zelo težko sprejmemo drugačno mnenje. V tem konkretnem primeru so me spraševali, zakaj se nisem oglašal prej in kdaj se je ta resničnostni šov začel. Po mojem mnenju pred 20 leti," jim odgovarja.

Obdobje, začaran krog, v katerem smo že zadnji dve desetletji, imenuje egocen – čas, ko smo bolj kot kadarkoli prej obsedeni s svojo podobo in svojim prav. "Prvič v zgodovini ima praktično vsak možnost svoje mnenje takoj objaviti in ga deliti s svetom. To samo po sebi ni problem. Težava nastane, ko se ljudje na omrežjih začnejo obnašati nečloveško. In to se nam dogaja zadnjih deset let."

Na začetku so bila družbena omrežja namenjena povezovanju. Zdaj so prostor, kamor se zliva vsa digitalna gnojnica. FOTO: Profimedia

Na začetku so bila družbena omrežja namenjena povezovanju. Obujali smo stike s prijatelji in sorodniki, s katerimi se dolgo nismo videli. "To je bil romantični čas Facebooka. Potem pa se je zgodilo to, čemur Cory Doctorow v knjigi Enshittification pravi zadrekovanje. Potonili smo v digitalno greznico." Po Podjedovih besedah gre za poslovni model družbenih omrežij. Najprej delujejo v korist uporabnikov, nato jih začnejo izkoriščati in delati za poslovne partnerje. Na koncu pa delujejo predvsem zase. "Model je star kot človeštvo in temelji na načelu deli in vladaj. Tisti, ki spre ljudi, tudi vlada. In ne govorim samo o vladarjih držav, pač pa o vladarjih omrežij. Njim žvenketa v žepih, ker se mi kregamo."

Vse več ljudi je osamljenih in najboljša terapija za to je, da se začnemo več družiti. FOTO: Profimedia

Kljub temu verjame, da so ljudje v resničnem življenju večinoma še vedno dobri. "V živo, iz oči v oči, so ljudje pripravljeni pomagati neznancu. Še vedno verjamem v projekt, ki se mu reče človeštvo in človečnost. Zavedati pa se moramo, da slabo in negativno iz digitalnega okolja že počasi pljuska tudi v fizični svet." Velik razlog za to vidi v anonimnosti. "Če bi morali na spletu vsi nastopati s pravimi imeni in priimki, bi bilo tega manj. Anonimnost ima sicer tudi dobre plati, težava pa nastane, ko sploh ne vemo več, ali je na drugi strani človek ali umetna inteligenca. V zavetju anonimnosti se ljudje povampirijo. Z drugim človekom ravnajo, kot da sploh ni človek." Po njegovem je za številnimi sovražnimi komentarji pogosto osamljenost. "Naša vrsta je več sto tisoč let komunicirala predvsem iz oči v oči. V zadnjih dvajsetih letih pa smo prešli v povsem nov način sporazumevanja. Hkrati smo povezani z več ljudmi kot kadarkoli prej, a jih vse manj poznamo od blizu."

Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru smo obeležili 18. junija.

Raziskave kažejo, da imajo mladi vse manj pristnih prijateljskih stikov. Več časa preživijo pred zasloni, manj pa v neposrednem druženju. "Ko se družimo prek zaslonov, postanemo drugačni, ker to ni človeško okolje. Ljudje na zaslonu pogosto gledajo predvsem svojo podobo. Omrežja so postala naše ogledalo. Tam hitro ugotovimo, da največ pozornosti dobijo najbolj osorni, žaljivi in skrajni komentarji. Treba je iti čisto do roba, ker je to tisto, kar ljudje v poplavi posnetkov, objav, zapisov sploh opazijo. S tem pa postajamo vse bolj ekstremna družba." Po njegovem smo kot družba na prelomnici. "Prišli smo do točke, ko bomo morali, če želimo ostati skupaj, nekaj narediti v zvezi s tem, kako komuniciramo drug z drugim. Izgubljamo zaupanje v institucije, medije in strokovnjake. Tisti, ki imajo največ sledilcev, imajo danes tudi najmočnejši megafon." Vse več je tudi "toaletnih strokovnjakov", kot jim pravi. "Več kot 70 odstotkov odraslih obiskuje stranišče s telefonom v roki. Tam doživijo neko razsvetljenje in objavijo karkoli jim pade na pamet. Včasih, ko berem zapise, tudi nekaterih državnih in svetovnih voditeljev, si mislim – tole je moralo nastati na stranišču!

Smo na prelomnici, opozarja Podjed. "Prišli smo do točke, ko bomo morali, če želimo ostati skupaj, nekaj narediti v zvezi s tem, kako komuniciramo drug z drugim." FOTO: Profimedia