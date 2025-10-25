V Zbiljah in v okolici Litije padala drobna toča. Kakšne pa so napovedi?

Včeraj popoldne in zvečer je bilo zaradi razmeroma hladne zračne mase v višinah ozračje nestabilno, zato je nastalo tudi nekaj neviht. Najbolj izrazit pas neviht se je pomikal od območja Medvod in Kamnika prek Domžal, Litije in Trbovelj v smeri Novega mesta. Tam je lokalno padala tudi sodra ali drobna toča, ki je pobelila površine, so zapisali vremenoslovci na Facebook strani Meteoinfo Slovenija.
Danes je bilo sprva ponekod še nekaj megle ali nizke oblačnosti. Čez dan bo deloma sončno, nekaj več oblakov bo na jugu države, kjer bo možna kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, pa pravi napoved Agencije RS za okolje (Arso).
Zvečer, ponoči in jutri zjutraj bodo v južni Sloveniji občasno možne manjše krajevne padavine, deloma v obliki ploh. Drugod bo po nižinah možna megla.
Nedeljsko popoldne bo deževno
Nedeljsko dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho, a je napoved še nekoliko negotova. Popoldne in zvečer bodo nato krajevne padavine od severa prehodno zajele vso državo, zapihal bo severni veter. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 4 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije malo nad 0, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.
V ponedeljek kaže na suho jesensko vreme, zjutraj bo po nižinah marsikje megla. V noči na torek ni izključena kakšna ploha. V torek čez dan bo deloma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.