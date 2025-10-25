Svetli način
V Zbiljah in v okolici Litije padala drobna toča. Kakšne pa so napovedi?

Ljubljana, 25. 10. 2025 11.24 | Posodobljeno pred 54 minutami

Ti.Š.
Zaradi razmeroma hladne zračne mase v višinah je bilo včeraj ozračje nestabilno, zato je nastalo nekaj neviht, ki so ponekod s seboj prinesle tudi sodro oziroma drobno točo. Sobota se je sicer začela z zmerno oblačnim vremenom, a se skozi sivino že prebijajo sončni žarki.

Včeraj popoldne in zvečer je bilo zaradi razmeroma hladne zračne mase v višinah ozračje nestabilno, zato je nastalo tudi nekaj neviht. Najbolj izrazit pas neviht se je pomikal od območja Medvod in Kamnika prek Domžal, Litije in Trbovelj v smeri Novega mesta. Tam je lokalno padala tudi sodra ali drobna toča, ki je pobelila površine, so zapisali vremenoslovci na Facebook strani Meteoinfo Slovenija.

Danes je bilo sprva ponekod še nekaj megle ali nizke oblačnosti. Čez dan bo deloma sončno, nekaj več oblakov bo na jugu države, kjer bo možna kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, pa pravi napoved Agencije RS za okolje (Arso).

Zvečer, ponoči in jutri zjutraj bodo v južni Sloveniji občasno možne manjše krajevne padavine, deloma v obliki ploh. Drugod bo po nižinah možna megla.

Nedeljsko popoldne bo deževno

Nedeljsko dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho, a je napoved še nekoliko negotova. Popoldne in zvečer bodo nato krajevne padavine od severa prehodno zajele vso državo, zapihal bo severni veter. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 4 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije malo nad 0, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

V ponedeljek kaže na suho jesensko vreme, zjutraj bo po nižinah marsikje megla. V noči na torek ni izključena kakšna ploha. V torek čez dan bo deloma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

KOMENTARJI (3)

Primož Rus
25. 10. 2025 12.19
Tole je pa tko napisano,kot da bi bla SENZACIJA,ki bi se pojavila PRVIČ in nikoli več......c'mon,iz muhe pa res ni treba SLONA DELAT.....
mojito88521
25. 10. 2025 11.54
Napiše se iz Zbilj ne Zbiljega. Včeraj sem se ravno takrat peljaj skozi Medno in je kr tolklo po avtu. Velikost zrn je bila 2-3 mm.
0523
25. 10. 2025 11.51
+1
Kakšna novica ....
