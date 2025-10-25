V Zbiljah in v okolici Litije padala drobna toča. Kakšne pa so napovedi?

Zaradi razmeroma hladne zračne mase v višinah je bilo včeraj ozračje nestabilno, zato je nastalo nekaj neviht, ki so ponekod s seboj prinesle tudi sodro oziroma drobno točo. Sobota se je sicer začela z zmerno oblačnim vremenom, a se skozi sivino že prebijajo sončni žarki.

Včeraj popoldne in zvečer je bilo zaradi razmeroma hladne zračne mase v višinah ozračje nestabilno, zato je nastalo tudi nekaj neviht. Najbolj izrazit pas neviht se je pomikal od območja Medvod in Kamnika prek Domžal, Litije in Trbovelj v smeri Novega mesta. Tam je lokalno padala tudi sodra ali drobna toča, ki je pobelila površine, so zapisali vremenoslovci na Facebook strani Meteoinfo Slovenija.

Danes je bilo sprva ponekod še nekaj megle ali nizke oblačnosti. Čez dan bo deloma sončno, nekaj več oblakov bo na jugu države, kjer bo možna kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, pa pravi napoved Agencije RS za okolje (Arso). Zvečer, ponoči in jutri zjutraj bodo v južni Sloveniji občasno možne manjše krajevne padavine, deloma v obliki ploh. Drugod bo po nižinah možna megla.

Nedeljsko popoldne bo deževno