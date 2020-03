V ZD Koper sta se mimo zaposlenih izmuznila dva obolela moška, teste še čakajo

"Na žalost vedno bolj ugotavljamo, da so ljudje vedno bolj neodgovorni. Ne držijo se navodil, ki jih dajejo NIJZ, ministrstvo za zdravje in osebni zdravniki," je povedala strokovna vodja Zdravstvenega doma (ZD) Koper Ljubica Kolander Bizjak.

Tako je danes zjutraj v čakalnico v starem zdravstvenem domu v centru Kopra vstopil moški z znaki virusnega obolenja, ki po besedah Kolander Bizjakove ni upošteval nobenih navodil, niti ni povedal, da prihaja z območja, kjer je večje število okuženih ljudi, niti, da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom.

Ko so to ugotovili, so zdravstveni dom zaprli, takoj popisali vse ljudi, ki so bili z njim v kontaktu, ter očistili in razkužili vse prostore v pritličju, kjer se je gibal potencialno okužen moški. Njega so napotili na odvzem brisa, rezultate še čakajo, medtem je ostal v izolaciji. Zdravstveni dom so okoli 11. ure po izvedenih ukrepih ponovno odprli.