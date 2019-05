V ZD Kranj umiritev razmer, skrajšale so se tudi čakalne dobe

Predsednik DZ, minister za zdravje, kranjski župan, vodstvo zdravstvenega doma in zdravniki so v Kranju razpravljali o problematični situaciji zaradi zaprtih ambulant družinske medicine. Kot so izpostavili, so na sestanku gradili medsebojno zaupanje. Sicer se je situacija v Kranju nekoliko umirila - skrajšale so se tudi čakalne dobe.

Direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Kranj Lilijana Gantar Žura je povedala, da je bil naval bolnikov največji v ponedeljek, kar je za obdobje po praznikih običajno. Danes je bilo bolnikov, ki so zaradi zaprtih ambulant svojih osebnih zdravnikov, ki po podanih odpovedih pogodb o zaposlitvi koristijo dopuste, obiskali posebej vzpostavljene akutne ambulante, že manj. Predsednik državnega zbora, minister za zdravje, kranjski župan, vodstvo zdravstvenega doma in zdravniki so v Kranju razpravljali o problematični situaciji zaradi zaprtih ambulant družinske medicine. FOTO: Mestna občina Kranj Direktorica je pojasnila, da so v ponedeljek bolniki na zdravstveno oskrbo čakali tri ure, danes pa je čakalna doba že padla na 1,5 oziroma dve uri ali celo manj. Ob nekaterih terminih je bila akutna ambulanta celo prazna. Sicer pa je Gantar Žura zagotovila, da tudi v minulih dveh dneh nihče od bolnikov ni ostal brez zdravstvene oskrbe, pa tudi pretep med dvema bolnikoma, o katerem so poročali mediji, ni bil posledica čakalnih dob. Minister zadovoljen, da se razmere umirjajo Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki je v torek opozoril, da organizacija dela v kranjskem ZD ni ustrezna, je danes zadovoljen, da se zadeve umirjajo. "Čakalna doba v ambulantah je krajša in vzpostavljajo se normalne razmere, tako da bo oskrba občanov boljša, kot je bila zadnja dva dneva," je dejal minister, ki pa je opozoril, da razmere niso idealne in da je do njihove ureditve še dolga pot, aneks 1 pa bo prvi korak k temu. Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik je ponovil torkovo opravičilo bolnikom zaradi težav pri oskrbi. "Z vodstvom ZD in zdravniki skušamo zagotoviti čim bolj nemoteno oskrbo. Dejstvo pa je, da če manjka deset zdravnikov, ne moremo zagotoviti optimalne oskrbe," je pojasnil. Gantar Žura je dodala, da organizacijo dela stalno prilagajajo, da bi bilo motenj čim manj. V petek pa se bodo z zdravniki ponovno sestali in razmislili o možnih prilagoditvah organizacije dela. "Danes je bil ploden dan, kar se tiče zdravstvene situacije v Kranju," je ob umirjanju razmer v ZD in po sestanku na občini ocenil župan Matjaž Rakovec. FOTO: Mestna občina Kranj Na torkov poziv kranjskega župana Matjaža Rakovca, da bi se zdravniki vrnili z dopustov na delo, sicer odziva ni bilo. Gantar Žura poziva tudi ni želela komentirati. Spomnila pa je, da so zdravniki preobremenjeni in potrebni dopusta ter jih, če ne bo nujno, ne bodo klicali. Ob umirjanju razmer pa je tudi Rakovec danes menil, da prekinitev dopustov ni potrebna, ker so"zadeve trenutno urejene". Vsi udeleženci današnjega sestanka sicer računajo, da bo 24 kranjskih zdravnikov družinske medicine, ki so aprila odpovedali pogodbe o zaposlitvi, po sprejemu aneksa 1 k splošnemu dogovoru umaknilo svoje odpovedi. "S tem bo namreč dana temeljna podlaga za zaupanje zdravnikov v to, da se njihove zahteve uresničujejo,"je povedal Veternik. Šabeder je ocenil, da se je v zadnjem mesecu skozi skupno reševanje problematike že vzpostavilo vsaj delno zaupanje med vsemi akterji, ki ga želijo še nadgraditi in z roko v roki reševati probleme, ki so se v zadnjem desetletju nakopičili. Izgradnje zaupanja med ZD Kranj in ministrstvom, kot ga je videl danes, je vesel tudi pobudnik sestanka, predsednik DZ Dejan Židan. Prepričan je, da je to osnova za sprejem ustreznih ukrepov za ohranitev kakovostnega javnega zdravstva. "Danes je bil ploden dan, kar se tiče zdravstvene situacije v Kranju,"je ob umirjanju razmer v ZD in po sestanku na občini ocenil župan."Ljudem lahko pokažemo, da so zadeve obvladljive in smo vsi zavezani temu, da javno zdravstvo ostaja na najmanj takem nivoju kot do sedaj," je poudaril.