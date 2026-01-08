Naslovnica
Slovenija

V ZD Lenart nov zdravnik družinske medicine, sprejel bo okoli tisoč pacientov

Lenart, 08. 01. 2026 15.35 pred 38 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Zdravniška stavka

V Zdravstvenem domu (ZD) Lenart je delo začel nov zdravnik družinske medicine. Kot je povedala direktorica ZD Lenart Klavdija Dvoršak, bo novi zdravnik v svojo ambulanto vpisal približno tisoč pacientov. Brez izbranega zdravnika tako ostaja okoli 800 ljudi, ki se bodo lahko zdaj vpisali v ambulanto za neopredeljene.

Novi zdravnik bo vpisal okoli 1000 ljudi, ostali imajo možnost v ambulanti za neopredeljene.
Novi zdravnik bo vpisal okoli 1000 ljudi, ostali imajo možnost v ambulanti za neopredeljene.
FOTO: Bobo

Po besedah Dvoršakove je bilo v Lenartu brez izbranega osebnega zdravnika zadnje leto med 1600 in 1800 ljudi. "Zdaj jih bo novi zdravnik vpisal okrog 1000, ostali pa imajo možnost v ambulanti za neopredeljene," je pojasnila, saj bodo po prepisih pacientov znova lahko sprejemali nove. Prej so bili namreč že nad zmogljivostmi.

Direktorica je pojasnila, da pri zagotavljanju dela družinske medicine večjih težav niso imeli. "Imeli smo dodatno ambulanto družinske medicine, pomagali so tudi zdravniki, ki so včasih delali v zdravstvenem domu. Edini izziv je bil porast gripe v zadnjem mesecu, ki pa so ga zaposleni in pacienti dobro obvladali," je dejala.

Trenutno dva zdravnika delata polni program, trije pa enkrat tedensko

V ZD Lenart po njenih besedah še vedno primanjkuje družinskih zdravnikov. Trenutno imajo manj kot tri programe družinske medicine. Dva zdravnika delata polni program, trije pa po enkrat tedensko. "Da bi zapolnili vsa mesta in da bi vsi ljudje dobili zdravnika, bi potrebovali še enega zdravnika družinske medicine," je povedala. Ob tem je opozorila, da se pri iskanju kadra soočajo z odhodi zdravnikov h koncesionarjem, kjer so pogoji bolj prilagodljivi in plačilo boljše.

Dvoršakova je navedla, da iščejo tudi kader za medicino dela, prometa in športa, urgentno službo ter zobozdravstvo za odrasle. S februarjem se bo zdravstvenemu domu pridružila nova zobozdravnica za mladinsko zobozdravstvo, kar bo po njenih besedah omogočilo, da bo ta dejavnost trenutno pokrita.

ZD Lenart skrbi za okoli 22.000 ljudi

ZD Lenart po besedah direktorice skrbi za približno 22.000 ljudi, pri čemer ekipe neprekinjenega zdravstvenega varstva pogosto posredujejo tudi zunaj upravne enote Lenart, saj jih dispečerska služba napoti kot prvo razpoložljivo ekipo tudi zunaj meja njihove enote.

V lanskem letu v zdravstvenem domu niso gradili, so pa dokončno opremili prizidek in ambulante, med drugim splošno in ginekološko ambulanto ter rentgensko diagnostiko.

Za letos po besedah Dvoršakove načrtujejo nakup novega urgentnega reševalnega vozila s pomočjo občin soustanoviteljic. V načrtu je še širitev laboratorija in zobotehnike ter ureditev dodatnih prostorov v novem delu zdravstvenega doma, je še povedala direktorica.

zdravnik zd lenart kader

KOMENTARJI2

