V ZD Ljubljana do oktobra zaposlili 51 zdravnikov

V največjem zdravstvenem domu v državi, kjer je zaposlenih več kot 1500 ljudi, od tega 220 zdravnikov specialistov, 70 zobozdravnikov ter številni drugi zdravstveni in nezdravstveni sodelavci, so vodstvu zbornice predstavili nekatere aktualne podatke. V Zdravstvenem domu Ljubljana je trenutno zaposlenih 90 družinskih zdravnikov.

Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije pod vodstvom predsednice prof. dr. Bojane Beović so v okviru rednih mesečnih regijskih obiskov po Sloveniji obiskali ZD Ljubljana, ki ga vodi prof. dr. Antonija Poplas Susič , in se seznanili z aktualnimi razmerami in izzivi ter pomembnimi projekti za izboljšanje pogojev dela.

Ob sicer nekaterih odhodih so letos do oktobra zaposlili 51 zdravnikov, med njimi šest družinskih zdravnikov ter tudi več sobnih zdravnikov in specializantov. Še letos bodo zaposlili tudi družinskega zdravnika iz tujine. Poleg tega je v postopku pridobivanja dovoljenja za delo v ZD Ljubljana še okoli 15 tujih zdravnikov.

V nadaljevanju so predstavili nekatere projekte, s katerimi se trudijo ustvariti čim boljše delovno okolje. Predvsem so se lotili strateškega projekta Upravljanja s človeškimi viri, ki zajema vse procese na kadrovskem področju – od načrtovanja, privabljanja in izbora novih sodelavcev, uvajanja novozaposlenih, zadržanja obstoječih zaposlenih, področja usposabljanja, izobraževanja in razvoja zaposlenih ter upravljanja njihovih karier, nagrajevanja in upravljanja uspešnosti zaposlenih do upravljanja z zadovoljstvom zaposlenih.

Z vsem tem postopoma zmanjšujejo kadrovski primanjkljaj. To pomeni tudi izboljševanje delovnih pogojev za vse zaposlene v zavodu, za paciente pa boljšo dostopnost, kar je po mnenju Zdravniške zbornice zelo pozitiven znak, so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Vodstvo Zdravniške zbornice Slovenije vsak mesec obišče drugo regijo in se seznani z dosežki in izzivi zdravstvenih ustanov. Tokratni obisk je že 12. v tem mandatu. Regijski obiski Zdravniške zbornice so postali stalna oblika izmenjave informacij, ki jo člani zelo pohvalite.