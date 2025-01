V ZD Ljubljana izjemno povečanje števila bolnih otrok

Ob tem vse paciente prosijo, da ob obisku ambulant nosijo zaščitno masko, staršem z novorojenčki in dojenčki pa svetujejo, naj starejše sorojence v naslednjih dneh in tednih ne peljejo v vrtec. Starši majhnih otrok pa naj se ne zadržujejo v nakupovalnih središčih in drugih krajih, kjer se zbira veliko ljudi, so dodali.

Prejšnji konec tedna je ZD Ljubljana zaradi izjemnega povečanja obiska bolnih na splošni nujni medicinski pomoči aktiviral načrt za množične nesreče. V 24 urah so obravnavali 212 pacientov, kar je precej več kot običajno. Po besedah urgentnega zdravnika je bil, glede na njihovo zdravstveno stanje, prihod na urgenco nujen le za tretjino vseh obravnavanih bolnikov.