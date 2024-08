V ZD Ljubljana nameravajo zaposliti deset tujih zdravnikov

V ljubljanskem zdravstvenem domu, kjer primanjkuje vsaj 20 družinskih zdravnikov in sedem pediatrov, skušajo kadrovsko stisko reševati s tujimi zdravniki. V naslednjih mesecih jih nameravajo zaposliti deset iz Srbije, Severne Makedonije in Črne gore, trenutno so v postopku pridobivanja poklicne kvalifikacije. Ministrstvo za zdravje sicer pomanjkanje družinskih zdravnikov že dlje časa blaži z ambulantami za neopredeljene. V prestolnici, kjer je po podatkih ZZZS brez osebnega zdravnika nekaj več kot 27.500 ljudi, jih trenutno deluje 11.