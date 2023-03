V ZD Ljubljana odpirajo osmo ambulanto za paciente brez osebnega zdravnika

Dodali so, da bodo število ambulant še povečevali, kolikor jim bo kadrovsko to dopuščalo. Spomnili so na pobudo ministrstvu za zdravje, naj v ambulantah za neopredeljene omogočijo delo tudi upokojenim zdravnikom, mlajšim specializantom, sobnim zdravnikom, zdravnikom iz drugih krajev in tistim, ki so zaposleni na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).