Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

V ZD Ljubljana s portala za paciente prehajajo na portal zVEM

Ljubljana, 11. 12. 2025 18.17 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo v letu 2026 bolnikom preko portala zVEM omogočili komunikacijo z ambulantami izbranih zdravnikov in specialističnimi ambulantami, kar bo sčasoma nadomestilo obstoječi portal za paciente, so danes sporočili iz doma. Vse so povabili, da si že sedaj uredijo dostop in se seznanijo z možnostmi, ki jih zVEM ponuja.

Vstopna stran portala zVem
Vstopna stran portala zVem FOTO: Posnetek zaslona

Portal zVEM je vstopna točka do storitev eZdravja. Bolniki lahko tam dostopajo do svojih napotnic, naročil, receptov, izvidov in drugih dokumentov. Omogoča tudi dostop do podatkov o zdravstvenem zavarovanju ter urejanje pooblastil. Otroci, ki so starejši od 15 let lahko preko zVEM oddajo pooblastilo za svoje starše ali skrbnike.

V portal zVEM je mogoče vstopati preko SI-PASS, ki omogoča dostop do strani zVEM z uporabo mobilne aplikacije eOsebna, osebno izkaznico s čitalnikom kartic, smsPASS, kvalificiranim potrdilom, Halcom One, Rekonom idr.

"Pojasnjujemo, da ne gre le za paciente ZD Ljubljana, ampak za projekt ministrstva za zdravje. Na portal zVEM se bodo morali priključiti vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, torej vsi državljani Slovenije," so v zdravstvenem domu zapisali v sporočilu za javnost.

Pojasnili so, da bo komunikacija z osebnimi zdravniki in specialističnimi ambulantami tudi v prihodnje mogoča elektronsko prek portala zVEM (in še vedno prek portala za paciente v primeru osebnih zdravnikov, dokler prehod ne bo zaključen), prek elektronske pošte in sicer v primeru specialističnih ambulant, po telefonu, osebno in prek navadne pošte.

zvem zd ljubljana
Naslednji članek

Preprečimo, da nam jelka zagori

Naslednji članek

Rok za prilagoditev objektov v javni rabi se izteka, glob še ne bo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vvvilice
11. 12. 2025 18.39
+1
Sploh ne vem, zakaj je bil narejen portal za tako kratko dobo, ko smo že imeli zVEM pred portalom. In med seboj se nista mogla sporazumevati. To je bilo eno brezvezno delo.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385