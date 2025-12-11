V ZD Ljubljana s portala za paciente prehajajo na portal zVEM

Portal zVEM je vstopna točka do storitev eZdravja. Bolniki lahko tam dostopajo do svojih napotnic, naročil, receptov, izvidov in drugih dokumentov. Omogoča tudi dostop do podatkov o zdravstvenem zavarovanju ter urejanje pooblastil. Otroci, ki so starejši od 15 let lahko preko zVEM oddajo pooblastilo za svoje starše ali skrbnike.

V portal zVEM je mogoče vstopati preko SI-PASS, ki omogoča dostop do strani zVEM z uporabo mobilne aplikacije eOsebna, osebno izkaznico s čitalnikom kartic, smsPASS, kvalificiranim potrdilom, Halcom One, Rekonom idr.

"Pojasnjujemo, da ne gre le za paciente ZD Ljubljana, ampak za projekt ministrstva za zdravje. Na portal zVEM se bodo morali priključiti vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, torej vsi državljani Slovenije," so v zdravstvenem domu zapisali v sporočilu za javnost.

Pojasnili so, da bo komunikacija z osebnimi zdravniki in specialističnimi ambulantami tudi v prihodnje mogoča elektronsko prek portala zVEM (in še vedno prek portala za paciente v primeru osebnih zdravnikov, dokler prehod ne bo zaključen), prek elektronske pošte in sicer v primeru specialističnih ambulant, po telefonu, osebno in prek navadne pošte.