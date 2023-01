V ZD Rudnik odprli še drugo ambulanto za osebe brez osebnega zdravnika

V ljubljanskem ZD Rudnik je svoja vrata odprla še druga ambulanta za osebe, ki so ostali brez osebnega zdravnika. Ob tem iz ZD Ljubljana sporočajo, da se bodo dodatne ambulante še ta mesec odprle tudi v preostalih enotah ZD Ljubljana in da se bodo v njih prednostno opredeljevali pacienti, ki so v teh enotah izgubili osebnega zdravnika.

icon-expand Čakalnice že dolgo niso več prazne, sploh ko gre za opredeljevanje pri izbranih osebnih zdravnikih. FOTO: Shutterstock

Potem ko so v ponedeljek zaživele nekatere ambulante za zavarovane osebe, ki so ostale brez osebnega zdravnika, med njimi tudi prva v ZD Ljubljana Vič-Rudnik, na Rakovniški ulici 4, se je danes v istem ljubljanskem ZD (ZD Vič-Rudnik) odprla še druga ambulanta. Kot so zapisali na spletni strani ZD Ljubljana, se bodo v omenjeni ambulanti prednostno opredeljevali pacienti, ki so imeli v enoti Rudnik nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo. Opredeljevanje pacientov bo sicer potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav, so dodali.

Ordinacijski čas druge ambulante za osebe brez osebnega zdravnika v ZD Rudnik: ponedeljek: 16.00 do 19.00

torek: 7.00 do 13.00 in 14.00 do 18.00

sreda: 7.00 do 11.00

četrtek: 7.00 do 11.00

petek: 7.00 do 11.00

Iz ZD Rudnik še sporočajo, da je naročanje na pregled obvezno, in sicer morajo pacienti poklicati na telefonsko številko 01 4202 405 v ordinacijskem času ambulante. Kot dodajajo, omenjena telefonska številka ni namenjena za informacije o delu ambulante ali za opredeljevanje. Za splošna vprašanja glede ambulante za osebe, ki so ostale brez osebnega zdravnika, ZD Rudnik lahko pacienti pokličejo vsak delovnik med 11.30 in 13.30 na telefonsko številko 041 459 195. Vse ostale paciente, ki so v enoti Rudnik imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika, pa naprošajo, da za naročanje na pregled v ambulanto za osebe brez izbranega zdravnika pokličejo na telefonsko številko 01 42 02 400. "Dodatne ambulante za neopredeljene se bodo v januarju odprle tudi v preostalih enotah ZD Ljubljana in v njih se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so v teh enotah izgubili osebnega zdravnika. O pričetku odprtja preostalih ambulant in njihovem urniku bomo javnost sprotno obveščali," sporočajo iz ZD Ljubljana.