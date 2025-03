V ZD Tolmin bodo zunanjim zdravnikom ponudili podjemne pogodbe za delo v NMP

Čeprav so vse zdravnike, ki so odpovedali sodelovanje v tamkajšnji enoti nujne medicinske pomoči (NMP) že poklicali, govorili so tudi s sosednjimi zdravstvenimi domovi, bodo to storili še enkrat, je v izjavi za medije napovedal direktor Zdravstvenega doma (ZD) Tolmin Primož Uršič. "Še zmeraj bomo najbolj igrali na zavedanje zdravnikov, da gre za pomoč ljudem," je dodal.

Zunanjim zdravnikom, ki so v NMP ZD Tolmin delovali kot samostojni podjetniki, bodo v zdravstvenem domu ponudili delo po podjemnih pogodbah. To obliko sodelovanja so jim ponujali že doslej. A težava je, ker je delo po podjemnih pogodbah bolj obdavčeno kot delo po statusu samostojnega podjetnika. "Verjetno bomo z lokalno skupnostjo še danes govorili o načinu, da lahko nekaj ponudimo zraven," je napovedal direktor.