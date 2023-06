V ZD za študente cepljenje proti HPV: za študentke zamudnice brezplačno

Okužba je največkrat prehodna in mine brez večjih posledic. A kot opozarja strokovna vodja ZD za študente Mojca Miholič, je "v 10 odstotkih virusna okužba lahko dolgotrajna, traja dlje časa ter kot taka lahko poveča tveganje za nastanek predrakavih in rakavih obolenj, predvsem če gre za okužbo z visokorizičnimi tipi HPV".

Najpogostejši stranski učinki cepljenja so blagi, pri njih pa gre ponavadi za lokalne reakcije na mestu cepljenja na nadlahti, kot so oteklina, rdečina, bolečina, ki minejo v nekaj dneh brez posledic, so sporočili iz ZD za študente.