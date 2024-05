V ZDA na mamografijo že 40-letnice. Bodo starostno mejo znižali tudi pri nas?

"Za to novo posodobljeno priporočilo smo se odločili, ker najnovejša znanost jasno kaže, da lahko, če se mamografija začne pri 40. letu in nadaljuje vsako drugo leto do 74. leta, še dodatno zmanjšamo umrljivost zaradi raka na dojki," je po poročanju CNN pojasnila Wanda Nicholson , predsednica omenjene ameriške delovne skupine in profesorica na Milken Institute School of Public Health Univerze George Washington. Kot pravi, lahko s to novo strategijo rešijo do 20 odstotkov več življenj.

Takšna izkušnja je v Sloveniji sicer bolj izjema kot pravilo. A v ZDA so nedavno spremenili priporočila in vsem ženskam po novem svetujejo, da začnejo hoditi na mamografijo vsako drugo leto že od svojega 40. leta in ne šele po 50. letu. Ta nova priporočila, ki so jih objavili v medicinski reviji JAMA, nadomeščajo priporočila ameriške delovne skupine za preventivne skupine (US Preventive Service Task Force) iz leta 2016.

Bodo tudi pri nas znižali starostno mejo?

Po podatkih Onkološkega inštituta za obdobje 2016-2020 v Sloveniji za invazivnim rakom dojk vsako leto na novo zboli v povprečju 1481 žensk. "80 odstotkov zbolelih je starejših od 50 let. Pojavnost raka dojk skupno med ženskami povprečno letno narašča za 2,6 odstotka. Pojavnost raka dojk z leti počasi narašča tudi med ženskami v starostni skupini 40–49 let, vendar pa je ta porast manjši kot v starostni skupini nad 50 let," so pojasnili na inštitutu.

Poudarjajo, da slovenska presejalna politika glede raka dojk sledi evropskim priporočilom, ki določajo organizirano presejanje v starostni skupini 50 do 69 let na ravni cele države. V Državni presejalni program za raka dojk DORA so v Sloveniji vključene vse ženske med 50. in 69. letom starosti, ki nimajo težav oziroma znakov bolezni dojk. To je skupno okoli 240.000 žensk, ki jih na vsaki dve leti povabijo na presejalno mamografijo. Več kot 78 odstotkov povabljenih žensk se povabilu odzove, kar je ena najvišjih udeležb presejalnega programa tudi med zahodnimi evropskimi državam. "V vseh teh letih smo opravili že več kot 950.000 mamografij in pri okoli 5700 ženskah odkrili raka dojk. Pri večini žensk raka dojk odkrijemo na začetni stopnji, ko je zdravljenje praviloma manj obsežno in bistveno uspešnejše," so zapisali ob nedavni 16. obletnici programa Dora.

A tudi evropska priporočila so se leta 2022 posodobila in za mamografijo zdaj predlagajo znižanje spodnje starostne meje na 45 let in zvišanje zgornje starostne meje na 74 let. Na podlagi teh novih priporočil so v programu DORA pripravili analizo možnosti širitve starostne ciljne populacije z upoštevanjem vse potrebne infrastrukture (osebje, strojna in programska oprema, prostor). "V prihodnjem letu je na podlagi navedene analize predviden pričetek pilotne raziskave širitve starostne skupine presejanja za raka dojk," so poudarili na Onkološkem inštitutu.