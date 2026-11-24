Blanche je rezultate obsežne akcije proti domačim in mednarodnim kriminalnim mrežam danes v Washingtonu predstavil skupaj z direktorjem zvezne policije FBI Kashem Patelom.

Blanche je povedal, da je pravosodno ministrstvo od marca vložilo več kot 400 kazenskih ovadb v 85 zveznih sodnih okrožjih. Postopki so privedli do obtožnic, izročitev osumljencev ZDA, priznanj krivde in zapornih kazni.

Patel je predstavil tudi rezultate mednarodne operacije Blackout, v kateri FBI sodeluje z drugimi ameriškimi agencijami in tujimi varnostnimi organi. Po njegovih besedah so zasegli za skoraj 17 milijard dolarjev nezakonito pridobljenega premoženja, več kot 14.000 digitalnih naprav ter razbili 29 centrov za spletne prevare na štirih celinah.

Ti centri so po Patelovih besedah delovali kot samostojna naselja, v katerih so kriminalne združbe žrtve trgovine z ljudmi prisilile v izvajanje spletnih prevar proti Američanom. V skupnih operacijah so doslej osvobodili več kot 2200 žrtev prisilnega dela.