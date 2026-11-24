Blanche je rezultate obsežne akcije proti domačim in mednarodnim kriminalnim mrežam danes v Washingtonu predstavil skupaj z direktorjem zvezne policije FBI Kashem Patelom.
Blanche je povedal, da je pravosodno ministrstvo od marca vložilo več kot 400 kazenskih ovadb v 85 zveznih sodnih okrožjih. Postopki so privedli do obtožnic, izročitev osumljencev ZDA, priznanj krivde in zapornih kazni.
Patel je predstavil tudi rezultate mednarodne operacije Blackout, v kateri FBI sodeluje z drugimi ameriškimi agencijami in tujimi varnostnimi organi. Po njegovih besedah so zasegli za skoraj 17 milijard dolarjev nezakonito pridobljenega premoženja, več kot 14.000 digitalnih naprav ter razbili 29 centrov za spletne prevare na štirih celinah.
Ti centri so po Patelovih besedah delovali kot samostojna naselja, v katerih so kriminalne združbe žrtve trgovine z ljudmi prisilile v izvajanje spletnih prevar proti Američanom. V skupnih operacijah so doslej osvobodili več kot 2200 žrtev prisilnega dela.
Deset odstotkov Američanov žrtev prevare
Blanche je navedel nedavno raziskavo inštituta Gallup, v kateri je deset odstotkov Američanov navedlo, da so sami ali kdo od članov njihovega gospodinjstva leta 2025 postali žrtve prevare. Skupna ocenjena škoda je v enem letu dosegla 68 milijard dolarjev.
Samo v zadnjih dveh tednih so ameriške oblasti v sodelovanju z mehiškimi organi izročile ZDA posrednika pri prodaji seznamov osebnih podatkov, ki naj bi mednarodnim mrežam prodal podatke več kot milijona starejših Američanov. Po navedbah Blanchea so te prevare povzročile za najmanj 15 milijonov dolarjev škode.
Preiskovalci so med drugim razkrili tudi spletne strani, ki so se lažno predstavljale kot ameriška zvezna sodišča ter aretirali devet osumljencev zaradi domnevne goljufije s spletnimi nagradnimi igrami, v kateri so starejše Američane oškodovali za več milijonov dolarjev.
Mednarodno sodelovanje je prineslo rezultate tudi v Afriki. V operaciji, usklajeni iz Londona, so aretirali 28 ljudi, zasegli za 11 milijonov dolarjev premoženja, osvobodili 120 žrtev trgovine z ljudmi ter odstranili 3,7 milijona lažnih računov na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.
V okviru operacije Level Up, ki jo FBI izvaja skupaj s tajno službo ZDA, so po Patelovih besedah preprečili skoraj 700 milijonov dolarjev potencialne škode za približno 11.000 Američanov. Ob vsem tem kar 77 odstotkov ljudi sploh ni vedelo, da so tarča prevare.
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