V zdraviliščih postelj dovolj, problem bosta kader in oprema

Ker je trenutno v zdraviliščih okoli 1500 bolnikov na zdraviliškem zdravljenju, bo treba poskrbeti, da se ti bolniki ne bi mešali z bolniki s covidom-19, kar pomeni, da je treba določiti varne poti, ločeno pripravljanje hrane, razkuževanje in pranje perila, opozarja Altbauer.

Ali bodo zdravilišča sprejemala tudi bolnike iz bolnišnic, ki nimajo covida-19, pa Altbauer pravi, da je to strokovno vprašanje, ki ga bodo sproti reševali zdravniki v bolnišnicah in zdravniki iz zdravilišč.

Direktor Term Topolšica Bojan Trifković je povedal, da so na zdravljenje sprejeli 40 okuženih stanovalcev slovenjgraškega doma starostnikov, med vikendom jih bodo sprejeli še dodatnih 49. Pojasnil je, da je objekt, v katerem so nameščeni starostniki, fizično ločen od drugih zdraviliških objektov, kader in opremo pa je prispeval omenjeni dom starostnikov.

Iz Koroškega doma starostnikov so danes sporočili, da se razmere glede novih okužb umirjajo in da se okuženi stanovalci dobro počutijo. Naslednji teden se bo omenjenih 40 stanovalcev, ki so bili prvotno sprejeti na zdravljenje v Terme Topolšica, vrnilo v dom. Napovedali so, da bodo v nedeljo znova izvedli testiranje stanovalcev in zaposlenih, rezultati pa bodo znani v ponedeljek.