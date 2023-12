V zdravniških organizacijah kritični do koalicije: 'Namesto stroke poslušajo ljudi z megafoni'

"Vlada se je odločila, da bo namesto stroke poslušala skupino ljudi z megafoni, udarnimi parolami, radikalnimi in všečnimi idejami, ki ne bodo prinesle rezultatov." Tako kritični so v zdravniških organizacijah do naklonjenosti dela koalicije nekaterim pobudam iniciative Glas ljudstva. Kot pravijo, vladni interventni zakon v zdravstvu in predlog iniciative prinašata še večje obremenitve za zdravnike, zaradi katerih že zdaj bežijo iz poklica. To pa po njihovem mnenju vodi v dokončni razpad osnovnega zdravstva.