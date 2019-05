V zdravstvenem domu Kranj spremenjen sistem: vladata gneča in zmeda

Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura je povedala, da je danes zaprtih 16 družinskih ambulant na območju občin Kranj, Šenčur, Naklo, Cerklje, Jezersko in Preddvor. Od tega so tri ambulante zaprte zaradi porodniških dopustov, tri zaradi bolniških odsotnosti, ostalih deset pa zaradi dopustov pred iztekom odpovednega roka.

"Bolnikov je zelo veliko, gneča je velika. Vladata tudi zmeda in slaba volja,"je stanje opisala Gantar Žura in pojasnila, da marsikdo ne upošteva navodil, ki so jih nalepili po zdravstvenem domu in objavili na spletni strani, ter pridejo v akutno ambulanto, čeprav njihov osebni zdravnik dela.

V zdravstvenem domu in Osnovnem zdravstvu Gorenjske so se na izredne razmere pripravili z vzpostavitvijo akutnih ambulant za bolnike, katerih osebni zdravniki so odsotni, nadomeščanje pa ni zagotovljeno.

V Zdravstvenem domu Kranj je namreč zaradi preobremenjenosti in nezadovoljstva s situacijo v osnovnem zdravstvu aprila 24 od 34 zdravnikov družinske medicine podalo odpovedi pogodb o zaposlitvi. Nekateri v času dvomesečnega odpovednega roka koristijo lanski in letošnji dopust, zato je zagotavljanje zdravstvene oskrbe že ta mesec oteženo.

V akutnih ambulantah se obravnavajo akutna internistična stanja

V navodilih bolnike prosijo, naj najprej kontaktirajo ambulanto svojega izbranega zdravnika, kjer je praviloma prisotna medicinska sestra, ki jim poda nadaljnja navodila. Če je izbrani osebni zdravnik odsoten, bolnika glede na njegove potrebe preusmeri v ambulanto za nujno medicinsko pomoč, ambulanto za obravnavo akutnih zdravstvenih stanj ali pa v administrativno ambulanto.

V akutnih ambulantah se obravnavajo akutna internistična stanja, kot so angine, viroze, neobvladane blažje bolečine in podobno. Bolnike s svežimi poškodbami pa obravnavajo ambulante nujne medicinske pomoči. Administrativne zadeve, kot so urejanje bolniškega staleža, predpisovanje napotnic in stalne terapije, pa urejajo administrativna ambulanta oziroma zdravniki po razporedu. Izjemoma zaradi izredne situacije maja dovoljujejo tudi naročanje zdravil in napotnic preko elektronske pošte.

V ambulantah v domovih starostnikov bodo poskušali zagotavljati prisotnost nekajkrat tedensko zaradi urejanja administrativnih del, hišne obiske pa bo še naprej izvajala ambulanta nujne medicinske pomoči. "Če bodo potrebe po obravnavi bolnikov v posameznem segmentu presegle razpoložljivost, bodo razpoložljive kadrovske vire prerazporejali glede na aktualnost potreb,"je napovedala Gantar Žura.

Nekateri zdravniki so se zaradi oskrbe bolnikov odpovedali napovedanim dopustom in so danes vseeno prišli na delo. Kljub temu je stanje precej kaotično, je opisala direktorica in dodala, da gre za reševanje izredne situacije in da prav veliko prilagoditev tega sistema ni več možnih, če se zdravniki sami ne bodo odločili, da bodo delali.

"Ta teden bo delo potekalo tako, kot smo ga začrtali. Če bodo izredne razmere trajale še naprej, pa bom kot vodja verjetno primorana preklicati dopuste in zdravnike poklicati nazaj na delo," je povedala Gantar Žura, ki upa, da bodo pristojni čim prej sprejeli ustrezne rešitve in uslišali opozorila zdravnikov, da bodo ti preklicali svoje odpovedi pogodb o zaposlitvi, v nasprotnem primeru se za junij napoveduje popoln razpad sistema.