V Zdravstvenem domu za študente pozivajo k cepljenju proti HPV

Skozi spolno življenje posameznika se več kot polovica oseb vsaj enkrat v življenju okuži z enim ali dvema tipoma HPV, pojasnjuje strokovna vodja Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani Mojca Miholič . Človeški imunski sistem večino teh okužb obvlada in so prehodne ter minejo brez posledic v letu ali dveh. "Ob tem naravna protitelesa, ki jih organizem med okužbo ustvari, ne ščitijo posameznika pred ponovno okužbo za isti tip HPV in je torej možna ponovna okužba z istim (ali drugim) tipom virusa," opozarja Miholičeva.

Cepilni dan je namenjen vsem, ki se še nikoli niso cepili in bi se proti okužbi z virusom HPV radi cepili prvič, pa tudi tistim, ki so že prejeli katerega izmed odmerkov ter želijo opraviti cepljenje z drugim oziroma tretjim odmerkom, so sporočili iz Zdravstvenega doma za študente.

Okužba je največkrat prehodna in mine brez večjih posledic, v nekaterih primerih pa je dolgotrajna in lahko povzroči nastanek genitalnih bradavic, predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu (RMV), zunanjega spolovila in zadnjika ter ustno-žrelnega prostora pri obeh spolih.

Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma za študente, je učinkovita zaščita pred boleznimi zaradi okužbe s HPV cepljenje tako deklic kot dečkov, najbolje pred začetkom spolne aktivnosti. V okviru nacionalnega programa cepljenja je cepljenje proti HPV priporočeno in brezplačno za dekleta v 6. razredu osnovne šole. Dekleta, ki so prvo cepljenje kot šestošolke zamudila in so rojena leta 1998 ali kasneje, imajo še vedno možnost brezplačnega cepljenja pri svojem izbranem zdravniku. Cepljenje proti HPV je priporočljivo tudi za fante in moške ter starejša dekleta in ženske, vendar pa je zanje samoplačniško.