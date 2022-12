V zdravstvu letos spisali tudi dobre zgodbe

Kljub velikim težavam, s katerimi se spoprijemajo v slovenskem zdravstvu, so v preteklem letu spisali tudi številne dobre zgodbe. Ob izteku leta smo dobili zeleno luč Evrope za ustanovitev Centra za tehnologije genske in celične terapije, v začetku leta pa so sporočili, da smo na poti do pridobitve slovenskega genoma. Slovenski raziskovalci so celo prvi na svetu na novo odkrili dva gena za človeške bolezni, v naši največji bolnišnici pa zdaj že vse štiri zaklopke zdravijo z malo invazivnimi postopki.