'V zdravstvu vlada 'divji zahod', vlada se je odločila v to poseči'

Golob je danes na seji DZ odgovarjal na vprašanja poslancev. Dve vprašanji sta se dotikali razmer v zdravstvu, zastavili sta ju nepovezana poslanka in članica stranke Demokrati Eva Irgl ter vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Zaposleni v zdravstvu opozarjajo na preobremenjenost, slabe delovne pogoje in prenizko plačilo zlasti v podpornih delovnih mestih, je opozorila Irgl. Največji problem v zdravstvu je po njenih besedah pomanjkanje zdravstvenega kadra. V primeru sprejetja predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti so napovedani dodatni odhodi zdravnikov, je opozorila. "Zanima me, ali imate zaradi tega pripravljen načrt, kako bo potekalo delo brez teh zdravnikov in medicinskega osebja v prihodnosti," je vprašala.

Naštela je več aktualnih primerov. Med drugim je opozorila na pomanjkanje kadra na hematološkem oddelku ljubljanskega kliničnega centra, spomnila je tudi na težave nujne medicinske pomoči na Tolminskem.

"Zakaj sploh smo v situaciji, da se ukvarjamo z dvojnim delom, ki je unikum, nikjer na svetu ga ni, zakaj sploh smo v situaciji, da se ukvarjamo s tem, ali bodo pogodbeni sodelavci nekega zdravstvenega doma želeli delati v optimiziranem davčnem režimu ali pa ne bodo," je odgovoril Golob. Kot razlog za omenjeno je izpostavil, da v slovenskem zdravstvu zaradi neaktivnosti v preteklih desetletjih vlada "divji zahod".

V to stanje se je vlada odločila poseči in razmejiti javno in zasebno zdravstvo. Manjšina bo zaradi tega prizadeta, kar je normalno, je dejal. A se stanje v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu po njegovih besedah izboljšuje, in sicer zato, ker v njem delajo predani zdravstveni delavci.