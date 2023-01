V zdravstvu pri organizaciji in digitalizaciji zaostajamo za dve desetletji

Sloveniji bosta pri pripravi zdravstvene reforme, ki naj bi zaživela prihodnje leto, pomagali Estonija in Finska, je po srečanju s predstavniki estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje dejal minister Bešič Loredan. Prepričan je, da smo glede strokovnosti in zdravstvene oskrbe nekaj korakov pred severnimi kolegi, pri organizaciji storitev in digitalizaciji pa zaostajamo za dve desetletji. Estonci imajo povsem digitalizirane zdravstvene podatke, recepte in obračunavanje storitev. Njihova zdravstvena zavarovalnica pa nadzira tudi kakovost opravljenih storitev in količino dela zdravnikov tako v javnem kot zasebnem sektorju.