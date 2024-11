V združenju za otroško psihiatrijo opozarjajo na alarmantno dolge čakalne dobe

V Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo opozarjajo na alarmantno dolge čakalne dobe za prvo obravnavo v otroški in mladostniški psihiatriji. Po njihovih navedbah so se čakalne dobe v zadnjem letu pri stopnji zelo hitro podaljšale za dodatna dva meseca, pri stopnji redno pa za dodatnih šest mesecev, so zapisali v sporočilu za javnost.

OGLAS

Spomnili so, da so skupaj z razširjenim strokovnim kolegijem za otroško in mladostniško psihiatrijo ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje februarja in ponovno marca ter novembra letos na ministrstvo za zdravje poslali konkreten predlog rešitve, a odgovora v enajstih mesecih niso prejeli. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je predlog zavrnil z obrazložitvijo, da bi to lahko privedlo do resnih motenj v financiranju.

Deklica na psihoterapiji FOTO: Shutterstock icon-expand

Predlagali so, da se namesto enega v vsakem Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov zaposli dva specialista otroške in mladostniške psihiatrije, kar bi po njihovem mnenju lahko bistveno skrajšalo čakalne dobe. Ob tem predlagajo tudi razvoj preventivnih programov, kot so šole starševstva in programi za izboljšanje zgodnje navezanosti ter zmanjševanje uporabe elektronskih naprav in vrstniškega nasilja, posodobitev šolskega sistema, ki bi zmanjšal stres in spodbujal čustvene ter socialne veščine, ter posodobitev socialnega sistema s programi pomoči družinam.