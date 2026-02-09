ZDUS: Tak rokohitrski poseg je pravno neodgovorno ravnanje

Po predlogu novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki so ga pripravili v poslanski skupini Svoboda in ga vložili s podpisi koalicijskih poslancev, bi se samostojnim podjetnikom in kmetom, ki letno ustvarijo do 30.000 evrov prihodkov, zavarovalna osnova za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določila v višini 60 odstotkov minimalne plače, ne 60 odstotkov povprečne plače, kot velja sedaj.

Tak rokohitrski poseg v zakon je po prepričanju ZDUS pravno neodgovorno ravnanje. FOTO: Shutterstock

V ZDUS menijo, da predlagana rešitev posega v komaj sprejete spremembe pokojninske zakonodajo z nesistemsko ureditvijo začasnega odstopa od določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Čeprav naj bi rešitev veljala le za letos na podlagi prihodkov iz leta 2025, pa ta začasna narava v predlogu zakona po oceni ZDUS ni nikjer časovno omejena. V zvezi so v današnji izjavi za javnost zapisali, da zagovarjajo temeljno načelo, da so le dostojne plače in od njih odvedeni vsi prispevki pogoj za dostojne pokojnine. Zniževanje prispevkov samo za določene osebe pa ima za posledico nižje pokojnine za osebe, ko se bodo upokojile. "Takrat ne bo več govora o dostojnih pokojninah, ki so rezultat minulega dela, ampak bodo nastale nepremostljive razlike, krite solidarno do ravni zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo, ki trenutno znaša 785 evrov," so navedli.

Komisija se ne strinja z mnenjem predlagateljev, da predlagane spremembe nimajo finančnih posledic za državni proračun. Navezujejo se na opozorila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) iz minulega tedna, da bi predpostavki, da bi sprememba učinkovala pri 80 odstotkih samozaposlenih - takšen delež jih je novembra lani plačeval prispevke od najnižje predpisane zavarovalne osnove - to pomenilo več kot 112 milijonov manj za pokojninsko blagajno na letni ravni.

'Rokohitrski poseg' v zakon