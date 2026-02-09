Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

ZDUS: Tak rokohitrski poseg je pravno neodgovorno ravnanje

Ljubljana, 09. 02. 2026 13.27 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA Ne.M.
Denar za dolgotrajno oskrbo

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) nasprotujejo predlogu, da bi samostojni podjetniki in kmetje z do 30.000 evrov letnih prihodkov plačevali nižje prispevke za pokojninsko zavarovanje. Pri tem izpostavljajo ocenjeni izpad za pokojninsko blagajno, posledice za državni proračun in nesistemski poseg v pokojninsko zakonodajo.

Po predlogu novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki so ga pripravili v poslanski skupini Svoboda in ga vložili s podpisi koalicijskih poslancev, bi se samostojnim podjetnikom in kmetom, ki letno ustvarijo do 30.000 evrov prihodkov, zavarovalna osnova za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določila v višini 60 odstotkov minimalne plače, ne 60 odstotkov povprečne plače, kot velja sedaj.

Tak rokohitrski poseg v zakon je po prepričanju ZDUS pravno neodgovorno ravnanje.
Tak rokohitrski poseg v zakon je po prepričanju ZDUS pravno neodgovorno ravnanje.
FOTO: Shutterstock

V ZDUS menijo, da predlagana rešitev posega v komaj sprejete spremembe pokojninske zakonodajo z nesistemsko ureditvijo začasnega odstopa od določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Čeprav naj bi rešitev veljala le za letos na podlagi prihodkov iz leta 2025, pa ta začasna narava v predlogu zakona po oceni ZDUS ni nikjer časovno omejena.

V zvezi so v današnji izjavi za javnost zapisali, da zagovarjajo temeljno načelo, da so le dostojne plače in od njih odvedeni vsi prispevki pogoj za dostojne pokojnine. Zniževanje prispevkov samo za določene osebe pa ima za posledico nižje pokojnine za osebe, ko se bodo upokojile. "Takrat ne bo več govora o dostojnih pokojninah, ki so rezultat minulega dela, ampak bodo nastale nepremostljive razlike, krite solidarno do ravni zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo, ki trenutno znaša 785 evrov," so navedli.

Preberi še Svoboda odpravlja lastno 'bedarijo': spremembe za samostojne podjetnike

Komisija se ne strinja z mnenjem predlagateljev, da predlagane spremembe nimajo finančnih posledic za državni proračun. Navezujejo se na opozorila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) iz minulega tedna, da bi predpostavki, da bi sprememba učinkovala pri 80 odstotkih samozaposlenih - takšen delež jih je novembra lani plačeval prispevke od najnižje predpisane zavarovalne osnove - to pomenilo več kot 112 milijonov manj za pokojninsko blagajno na letni ravni.

'Rokohitrski poseg' v zakon

V ZDUS pri tem spominjajo, da je za letos predviden transfer iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno v višini 1,63 milijarde evrov.

Izpad prilivov pa ne bo le v pokojninsko, ampak tudi v zdravstveno blagajno, zato bo končna obremenitev državnega proračuna po oceni ZDUS precej višja. "Državni proračun polnimo vsi državljani, zato bomo solidarno, vsi skupaj pokrili ta primanjkljaj," so izpostavili.

Tak rokohitrski poseg v zakon le par mesecev po potrditvi "z muko usklajene" pokojninske reforme, ki se je šele začela izvajati, "in to po hitrem postopku brez ustrezne razprave ter v smeri, ki dejansko ruši temeljno izhodišče našega pokojninskega sistema", je po prepričanju ZDUS pravno neodgovorno ravnanje.

zdus predlog pokojninsko zavarovanje zimski regres

Inflacija nižja kot lani decembra

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovener
09. 02. 2026 15.01
Naš vrli Roko-hitrc vleče še zadnje ase iz rokava !
Odgovori
0 0
DK48
09. 02. 2026 14.56
Že nekajkrat videno pri tej vladi,nekaj na hitro sprejet brez širše razprave potem pa popravljat napake.Res pa je,da se na napakah učimo.
Odgovori
0 0
Banion
09. 02. 2026 14.45
za kaj bi plačevali manj. Bodo imeli potem tudi nižje pokojnine. kdor ne more zaslužiti za normalne prispevke je nesposoben ali pa lenari, naj zapre in gre v službo. Ta vlada je res poplnoma zgubljena in daje že otročje predloge, mislijo da jih bodo judje za to volili. Na to bi morali misliti že veliko prej ne zadnjega pol leta
Odgovori
+1
1 0
vlahov
09. 02. 2026 14.15
Država propada , ker porabi več kot naredi . Vsaj 70% državljanov je Revežev .
Odgovori
+0
3 3
frenk7
09. 02. 2026 14.24
Se vidi na cesti in pri vlogah na vpogled na TRR, kjer se skupni znesek vsako leto poveča za dve milijardi,.... v državi pa sami siromaki.
Odgovori
+0
2 2
Prelepa Soča
09. 02. 2026 14.48
vlahov, državljanov verjamem, ker nimate izobrazbe, Slovenci pa nismo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ganljiv prizor na Super Bowlu: Bad Bunny predal grammyja dečku
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Tako je babi Dinka privarčevala
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527