V železniški nesreči umrla oče in dedek, družina pristala na finančnem robu

Usodni 21. december je v družino 59- in 43-letnika, ki sta umrla med vzdrževanjem tirov na progi med Postojno in Prestrankom, zarezal z vso krutostjo. "Šoloobvezni otroci, zelo majhni otroci, so izgubili tako očeta, kot tudi dedka. Mamica je ostala dejansko sama s stroški, ki jih življenje z dvema otrokoma dnevno prinaša, tudi s krediti, kajti načrtovali so eno lepo, brezskrbno življenje in zdaj so se pojavile povsem nove skrbi," o kruti usodi družine pravi predsednica društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki Larisa Štoka.

Iz Slovenskih železnic so sicer sporočili, da bodo družinam pomagali tudi finančno. "Prepričana sem, da se bojo Slovenske železnice odzvale tako z odškodninskimi zadevami kot denarnimi donacijami za otroke, saj so redno tudi naši donatorji v velikih akcijah, kot za Krisa in Urbana. Ker pa vem, da nekaj časa potrebujemo, da vse to steče, smo poklonili to priložnost ti družinici," še pojasnjuje Štoka.

V času mrzličnega novoletnega obdarovanja zato raje pozivajo k donacijam za družino, ki bolj kot kadarkoli potrebuje pomoč in podporo.