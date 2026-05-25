SLOVENIJA ODLOČA 2026

Domnevno podkupovanje: 'Denarja nimam, lahko mu ponudim ledvični kamen'

Ljubljana, 25. 05. 2026 19.42 pred 29 minutami 3 min branja 19

Avtor:
Rene Markič
Djordjo Bajić

Še vedno močno odmeva zgodba o domnevnem podkupovanju treh poslancev Resnice, ki naj bi jim, kot pravijo, iz leve politične opcije ponujali milijonske zneske za prestop oziroma podporo mandatarja na levi. Dušan Konda iz Kajakaškega kluba Celje je sicer potrdil lobiranje pri poslancu Aleksandru Štoreku, zanika pa, da naj bi mu obljubljal velike vsote denarja. V zgodbi o ponujanju podkupnine poslancu Nedeljku Todoroviću pa se je kar sam prepoznal moški, ki je spregovoril za našo televizijo.

Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijić so trije poslanci Resnice, ki naj bi bili - za zdaj domnevno - žrtve poskusov nedovoljenega vplivanja.

Katja Kokot, vodja poslanske skupine Resnica, je v torek povedala: "Poleg groženj s smrtjo smo prejeli tudi nespodobne zneske podkupnine." Kot pravi, v milijonih.

Najkonkretnejši v prijavi, posredovani tožilstvu, je bil Štorek, ki se je med drugim sestal s predsednikom Kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta v telefonskem pogovoru danes: "Razočaran sem in me boli."

Čeprav lobiranja glede izgradnje novega kajakaškega centra ni zanikal, pa je na Facebooku zapisal, da je vse to, "kar naj bi se zgodilo, totalna laž in blatenje imena", saj da se takrat ni vedelo, kako se bo Resnica pozicionirala.

Ob tem pa zanika, da naj bi za prestop obljubljal velike vsote denarja, hiše in avtomobile. Kot trdi Štorek, naj bi Konda predstavil tudi vabilo šefa Darsa Andreja Ribiča glede morebitnih prestopov. Ribič te navedbe zanika, rekoč, da Štoreka ni poznal, prav tako pa da s Kondo o tem nikdar nista govorila. Po telefonu je poudaril še, da ni lobiral za prestope nobenih poslancev.

Kdo naj bi ponudil domnevno podkupnino ostalima dvema poslancema, za zdaj še ni jasno. Prijava je namreč tajna. Todorović naj bi kmalu po izvolitvi za poslanca na povabilo obiskal lokal Baraka v Štepanjskem naselju. Ob tem pa naj bi mu, če bi podprl Svobodo za mandatarstvo, ponudili podkupnino.

V tem delu zgodbe se je prepoznal Djordjo Bajić, ki vsakodnevno zahaja v omenjeni lokal. "Jaz sem vprašal, kateri resor boste dobili. In on je odgovoril, da finance in policijo. Rekel sem mu, naj vzame finance. Ironično sem odgovoril: 'Ti si rojen, da boš finančni minister."

Na vprašanje, kako se je prepoznal v tej zgodbi, pa: "Dali so mi časopis ... Vedo, da sem samo jaz sedel tam poleg njih. Pisalo je starejši gospod. Samo jaz sem starejši gospod, ostali so vsi mlajši."

Ob tem pa še, da mu ni ponujal nikakršnega denarja. "Jaz mu lahko ponudim samo ledvični kamen, nimam denarja."

Kot tretji pa v prijavi neuradno tudi Mijić skopo navaja, da je "gospod za prestop v Svobodo" ponujal denar.

V Resnici danes za dodatna pojasnila niso bili na voljo, rekoč, da v času preiskave o podrobnostih ne morejo govoriti. Je pa Stevanović že prejšnji teden dejal: "Povsem jasno vam je verjetno tudi vam, katere politične stranke v tem trenutku lobirajo, da bi preprečile sestavo naslednje vlade oz. da bi se rade zadržale na oblasti in ohranile svoje dosedanje posle."

Primer vodi Nacionalni preiskovalni urad, ob tem pa so zavarovali dokaze in navezali stik z osebami, ki bi lahko podale koristne informacije.

resnica poslanci podkupovanje Nedeljko Todorović Aleksander Štorek Boris Mijić
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
setisfekšn
25. 05. 2026 20.10
Pa dej ženska ne sanjaj!!kdo ti bo ponudil miljon eur za to sr..a..n .j..e!to so nagnusne laži
Odgovori
0 0
Magnetek
25. 05. 2026 20.09
Ledvicni kamen ali ledvico?
Odgovori
0 0
sbštajerec
25. 05. 2026 20.09
Smrt in milijon to ne gre skup titi tak lazejo da se kadi itsk na volitvah ne bo vec vedel nihce ta njih
Odgovori
0 0
kameni
25. 05. 2026 20.09
včeraj v baraki,jutri v hotelu,lepo je lagati kot poslanec resnice
Odgovori
0 0
Justice4all
25. 05. 2026 20.06
Kje je problem....vsi našteti liki niso omenjeni v kazenski ovadbi.....
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
25. 05. 2026 20.06
Levaki so že našli igralca ki kao ni nič ponujal
Odgovori
+0
1 1
kameni
25. 05. 2026 20.05
resnice ne mara nihče
Odgovori
0 0
kameni
25. 05. 2026 20.05
kokot koliko vam je pa janša ponudil,pa ne da je pri vam kaj zastonj
Odgovori
0 0
4krogci
25. 05. 2026 20.04
sdsov pravnik pa po intervjujih lapa, da je blo Stevotu ponujenih 5miljonov € v zameno za vstop v koalicijo po golobom.....ampak da si je Stevo vzel čas za razmislet in se posvetoval z kolegi....potem pa zavrnu to ponudbo......seveda spet brez podane prijave na pravosodje......ah ja....
Odgovori
+3
3 0
kameni
25. 05. 2026 20.11
stevo vse računa v srbskih dinarjih pa se mu je zdelo premalo
Odgovori
0 0
gadje
25. 05. 2026 20.03
Hahaha. Rekel je da takrat ni vedel kam se bo pozicionirala "resnica"! Zakaj je potem "lobiral" pri poslancu Resnice! Ker ni. Napeljeval ga je da "prestopi'.
Odgovori
-2
0 2
Prodanekure
25. 05. 2026 20.00
In od kje se je zdj vzeu en Djordjo Bajić, ki ne zna našega jezika? Ali je tu kot turist?
Odgovori
+4
4 0
Gutenberg
25. 05. 2026 20.11
En od tistih, ki še po 40 letih življenja v Sloveniji ne govori slovensko.
Odgovori
0 0
Mclaren
25. 05. 2026 19.58
Pa kdo še kaj verjame resnici...
Odgovori
+3
3 0
Jožajoža
25. 05. 2026 19.58
pastirju iz BIH škodijo rumove kroglice
Odgovori
+3
3 0
Naiskreni
25. 05. 2026 20.06
daj no brzdaj leve nagibe.. ne bodi rasist. vem, d ao A.H ne gre iz koze... ampak otroci berejo tole in kot vidim ori tebi, tudi pišejo komentarje.
Odgovori
-1
0 1
August Landmesser
25. 05. 2026 19.56
banda pokvarjena lažniva neizobražena kletna štabska janševistična...v imenu resnice, kajne....
Odgovori
+7
10 3
Naiskreni
25. 05. 2026 20.03
..narobe si razumel. levi so ponujali podkupnine, zdaj pa kao ne. kot so zlepljeni videi. kot ukraden identite goloba. kot davek na bojlarje.. 😂
Odgovori
+0
2 2
Mihelij
25. 05. 2026 19.54
Povzetek z eno samo angleško kratico: LOL.
Odgovori
+5
5 0
