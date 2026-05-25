Domnevno podkupovanje: 'Denarja nimam, lahko mu ponudim ledvični kamen'

Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijić so trije poslanci Resnice, ki naj bi bili - za zdaj domnevno - žrtve poskusov nedovoljenega vplivanja.

Katja Kokot, vodja poslanske skupine Resnica, je v torek povedala: "Poleg groženj s smrtjo smo prejeli tudi nespodobne zneske podkupnine." Kot pravi, v milijonih.

Najkonkretnejši v prijavi, posredovani tožilstvu, je bil Štorek, ki se je med drugim sestal s predsednikom Kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta v telefonskem pogovoru danes: "Razočaran sem in me boli."

Čeprav lobiranja glede izgradnje novega kajakaškega centra ni zanikal, pa je na Facebooku zapisal, da je vse to, "kar naj bi se zgodilo, totalna laž in blatenje imena", saj da se takrat ni vedelo, kako se bo Resnica pozicionirala.

Ob tem pa zanika, da naj bi za prestop obljubljal velike vsote denarja, hiše in avtomobile. Kot trdi Štorek, naj bi Konda predstavil tudi vabilo šefa Darsa Andreja Ribiča glede morebitnih prestopov. Ribič te navedbe zanika, rekoč, da Štoreka ni poznal, prav tako pa da s Kondo o tem nikdar nista govorila. Po telefonu je poudaril še, da ni lobiral za prestope nobenih poslancev.

Kdo naj bi ponudil domnevno podkupnino ostalima dvema poslancema, za zdaj še ni jasno. Prijava je namreč tajna. Todorović naj bi kmalu po izvolitvi za poslanca na povabilo obiskal lokal Baraka v Štepanjskem naselju. Ob tem pa naj bi mu, če bi podprl Svobodo za mandatarstvo, ponudili podkupnino.

V tem delu zgodbe se je prepoznal Djordjo Bajić, ki vsakodnevno zahaja v omenjeni lokal. "Jaz sem vprašal, kateri resor boste dobili. In on je odgovoril, da finance in policijo. Rekel sem mu, naj vzame finance. Ironično sem odgovoril: 'Ti si rojen, da boš finančni minister."

Na vprašanje, kako se je prepoznal v tej zgodbi, pa: "Dali so mi časopis ... Vedo, da sem samo jaz sedel tam poleg njih. Pisalo je starejši gospod. Samo jaz sem starejši gospod, ostali so vsi mlajši."

Ob tem pa še, da mu ni ponujal nikakršnega denarja. "Jaz mu lahko ponudim samo ledvični kamen, nimam denarja."

Kot tretji pa v prijavi neuradno tudi Mijić skopo navaja, da je "gospod za prestop v Svobodo" ponujal denar.

V Resnici danes za dodatna pojasnila niso bili na voljo, rekoč, da v času preiskave o podrobnostih ne morejo govoriti. Je pa Stevanović že prejšnji teden dejal: "Povsem jasno vam je verjetno tudi vam, katere politične stranke v tem trenutku lobirajo, da bi preprečile sestavo naslednje vlade oz. da bi se rade zadržale na oblasti in ohranile svoje dosedanje posle."

Primer vodi Nacionalni preiskovalni urad, ob tem pa so zavarovali dokaze in navezali stik z osebami, ki bi lahko podale koristne informacije.