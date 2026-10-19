V zgodnjih jutranjih urah odjeknila eksplozija, tarča bankomat

Ob 2.35 so bili policisti PU Kranj obveščeni o eksploziji. Ob prihodu na kraj su ugotovili, da so storilci z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat. Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda.
Policisti še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
Na PU Kranj prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju ali storilcih, da koristne informacije sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.
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