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Slovenija

V zgodnjih jutranjih urah odjeknila eksplozija, tarča bankomat

Preddvor, 19. 10. 2026 12.16 pred 14 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Slovenska policija

Na območju občine Preddvor je v zgodnjih jutranjih urah odjeknila eksplozija. Neznani storilci naj bi z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat.

Ob 2.35 so bili policisti PU Kranj obveščeni o eksploziji. Ob prihodu na kraj su ugotovili, da so storilci z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat. Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Aljoša Kravanja

Policisti še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na PU Kranj prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju ali storilcih, da koristne informacije sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

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bankomat eksplozija preddvor

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KOMENTARJI2

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prfox
19. 10. 2026 12.39
Tudi v Sloveniji stvari izgleda uhajajo izpod nadzora - sama sreča da imamo to vlado, ki je zadnje upanje za obstoj Slovenije
Odgovori
-2
0 2
Hugh_Mungus
19. 10. 2026 12.43
Čak, zadnje upanje ti dajejo obsojeni kriminalci, ki so na vlado prišli s prevaro ljudstva? Na kolk te perejo?
Odgovori
0 0
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