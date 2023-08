V Zgornje Savinjski dolini težave s čiščenjem strug, v Brežicah dodatna sredstva

Po njegovih besedah oskrba s pitno vodo poteka nemoteno. Na lastno pest so odpeljali odpadke. So pa na Ljubnem še vedno "v oblakih prahu, za katerega ne vedo, kako je škodljiv" . Župan je opozoril, da se občani srečujejo s hudimi psihičnimi težavami, psihologi jim skušajo pomiriti strahove, ki nastajajo že ob slabši vremenski napovedi. Pri tem je poudaril, da je čiščenje strug v naslednjih dneh prioriteta, da ne bo spet prišlo do razlivanja vode v stanovanjske hiše.

Župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik je povedal, da potrebujejo predvsem bagerje, tovornjake in drugo težko mehanizacijo, saj je še nekaj predelov občine, ki so nedostopni. Kot je dejal, pa vedno bolj ugotavljajo, da bodo težave očitno morali rešiti sami, kar pa bo podaljšalo okrevanje po poplavah, ki ne bo ne bo trajalo pet ali 10 let, ampak še dlje.

Skrb zaradi morebitnega jesenskega deževja, ki jim lahko povzroči precej težav, je izrazil tudi nazarski župan Matej Pečovnik . Trenutno jim preglavice delajo zasuti zadrževalniki in vodotoki, ki jih skušajo sami očistiti. Dela potekajo na sotočju rek Savinja in Dreta, kjer imajo šest prodišč, je pojasnil.

Prav tako je čiščenje strug in zadrževalnikov prioriteta v Občini Gornji Grad, kjer so sicer ceste povezave že skoraj v celoti vzpostavljene. Gornjegrajski župan Anton Špeh je pojasnil, da jim težko mehanizacijo zagotavlja podizvajalec. Bojijo se namreč novih padavin.

Tudi v Občini Rečica ob Savinji se ukvarjajo z nujnim čiščenjem strug vodotokov, kamor je nanosilo ogromne količine materiala. V potokih in tudi v reki Savinji so delovni stroji, so navedli na občini. Kot so dodali, pa so občani "že leta nejevoljni, ker se ni čistila struga Savinje in v bistvu zahtevajo, da se to uredi" .

V Lučah imajo težave z oskrbo trgovin z izdelki, saj je večina cest do občine še neprevoznih. Strmčnik opozarja tudi, da zaradi neprevoznih cest razmišljajo o zamiku pričetka novega šolskega leta. Kot je še povedal, so na ponedeljkovi izredni seji občinskega sveta imenovali koordinatorje za posamezne naselja, ki bodo nadzirali sanacijo po poplavi.

Pojasnili so, da trenutno ne vedo, kaj je normalno življenje, saj se iz dneva v dan pojavljajo nova žarišča, problemi in težave, kot so proženje plazov, na novo odkrite poškodbe lokalne infrastrukture in podobno. Na občini pa so zaskrbljeni tudi glede interventnih in sanacijskih stroškov, saj je škoda ogromna, in če ne bodo dobili pravočasne finančne pomoči s strani države, ne vedo, kako bodo plačali račune.

V prihodnjih dneh jih čaka sanacija cest, komunalnih vodov, vodovodov, mostu v Spodnji Rečici in ostalih manjših mostov. Ob tem pa opažajo, da so občani, ki so jih poplave najbolj prizadete, na koncu z močmi, nekateri pa naj ne bi več želeli živeti na teh območjih, kot izpostavljajo na občini, pa nimajo niti ene zazidalne parcele.