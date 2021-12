V Zgornjesavski dolini letos tekaške proge brez prehajanja v Italijo

Lokalni podjetnik kljub temu samoiniciativno ureja proge na italijanski strani in jih tekačem na meji tudi zaračunava. "Trenutna situacija na mejnem prehodu, ko se brez soglasja Občine Kranjska Gora mimo upravljalca tekaških prog ureja tekaške proge in za to celo zaračunava, presega naša pooblastila in manevrski prostor za skupen dogovor," je izpostavil direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber .

Skrb za urejanje tekaških prog na področju Rateče-Ledine-Planica-Tamar je letos prevzel Nordijski center Planica, ki vsakodnevno ureja proge na slovenski strani, kjer je vzpostavljena tudi enotna karta. Iz sosednje Italije pa še niso uspeli pridobiti vseh ustreznih dovoljenj, ki bi omogočala urejanje in zaračunavanje trase tudi na področju med mejnim prehodom in Belopeškimi jezeri.

Obžaluje, da je trenutna situacija povzročila precej nejasnosti in zmede med tekači, ki so bili prejšnja leta vajeni, da lahko pri mejnem prehodu prosto prehajajo z ene strani meje na drugo. "Se pa izredno trudimo in verjamemo, da se nam bo z italijansko stranjo uspelo dogovoriti," je dejal.

Ob tem je poudaril, da so tekači vabljeni na vse proge, ki jih urejajo na relaciji Rateče (meja z Italijo)-Ledine-Planica-Tamar. Gre za 20 kilometrov tekaških prog za klasični in prosti slog. Odprte so vsak dan od 8. do 17. ure, med 17. in 20. uro pa je v Planici osvetljen trikilometrski krog.

Uporaba omenjenih prog stane šest evrov za odrasle. Za dijake, študente in seniorje je cena štiri evre, za otroke do 12. leta pa je uporaba brezplačna. Prav tako so na voljo tedenske in sezonske vstopnice, ki jih je mogoče kupiti tudi s turističnim bonom21. Vstopnice so na voljo na vstopnih točkah na Ledinah, pri gostilni Ponca in v Planici v hotelu ter v osrednjem objektu, kjer so urejene tudi parkirne površine za več 100 avtomobilov.

Na destinaciji Kranjska Gora so urejene še tekaške smučine v Gozdu Martuljku, Mojstrani, Zgornji Radovni in za hotelom Kompas v Kranjski Gori, kjer je vsak večer med 17. in 21. uro mogoče teči pod žarometi. Te tekaške proge, čigar uporaba je brezplačna, se urejajo dvakrat tedensko oziroma po vsakem močnejšem sneženju.

Skladno z razvojem turistične ponudbe in nadgraditve aktivnosti so v Turizmu Kranjska Gora pristopili k projektu Tek na smučeh 365. "Želja je, da ponudimo produkt, kjer bo možno teči na smučeh vse dni v letu," je izpostavil Veber. Korak v to smer so naredili že novembra, ko je Nordijski center Planica uspel iz lanskoletnega snega v Planici pripraviti prvo trikilometrsko traso.