Ste vedeli, da pršut in kamen človeku vračata voljo do življenja?

Prvi zaradi hranilnih lastnosti in okusa, drugi, ker izziva človeško ustvarjalnost. Slovenci smo precej ponosni na naš suhomesnati izdelek, ki ga strokovnjaki uvrščajo celo med zdrava živila in se prav v tem času v marsikateri pršutarni že približuje svoji ciljni črti. V zibelki pršuta na Krasu, in sicer v družinski pršutarni, meso sušijo na povsem tradicionalen način. Tudi rezanje pršuta je prava znanost. Slovenci smo lahko ponosni še na eno našo dobrino, s katero se kiti tudi svetovna arhitektura.