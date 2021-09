Risinja z mladičema v 'zibelki mraza' presenetila voznika

Kot je videti, je eden od mladičev cesto uspešno prečkal in se skrival v podrasti, medtem ko je bil drugi še vedno na 'napačni' strani ceste, pa je risinja poskrbela, da ni bil sam. Ko so vsi trije prečkali cesto, so hitro izginili. Za katero risinjo gre, bodo najbolje vedeli pri projektu LIFE Lynx, zato smo se za pomoč obrnili nanje.

Kot so nam sporočili, "gre verjetno za samico, ki jo imenujemo Draga_1 in jo poznamo (vsaj) od začetka sistematičnega monitoringa. Lokacije, na katerih jo redno snemamo, so v Dragi, Loškem Potoku in Babnem Polju, skoraj gotovo pa ima del teritorija tudi na Hrvaškem. Z mladiči smo jo posneli v obdobju 2018–2019 (dva mladiča) in 2020–2021 z enim mladičem. Njen teritorij se močno prekriva s teritorijem risa Mihca; snemamo ju tudi na istih lokacijah."