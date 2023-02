V Zidanem Mostu bodo transformator bodo s tirov dvignili ob 15. uri

Zidani most, 04.02.2023, 10:52 | Posodobljeno pred eno uro

Na železniški postaji v Zidanem Mostu dvigujejo 380 ton težki transformator, ki se je prevrnil v začetku januarja. Na Slovenskih železnicah so za čas del napovedali 10- do 15-minutne zamude v potniškem prometu. Transformator bodo s tirov dokončno odstranili do 15 ure.