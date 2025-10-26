V zimskem voznem redu z letališča Ljubljana na 21 destinacij

Airbaltic, ki iz Ljubljane sicer leti v Rigo, vzpostavlja povezavo do otoka Gran Canaria, nizkocenovni prevoznik Easyjet bo poleg letov v London od novembra naprej nudil tudi lete v Manchester, od sredine novembra pa bo mogoče direktno poleteti tudi v Barcelono z letalsko družbo Vueling. Prevoznik Air Dolomiti bo namesto Lufthanse opravljal lete v München.
Sicer pa bo v zimski sezoni Aegean Airlines dvakrat tedensko letel v Atene, Airbaltic dvakrat tedensko v Rigo in enkrat tedensko v Las Palmas (Gran Canaria), Air Montenegro trikrat tedensko v Podgorico, Air France šestkrat tedensko v Pariz, Air Serbia dvakrat dnevno v Beograd in dvakrat tedensko v Niš, Brussels Airlines štirikrat tedensko v Bruselj, Easyjet do sedemkrat tedensko v London, Gatwick in dvakrat tedensko v Manchester.
Flydubai bo štirikrat tedensko letel v Dubaj, GP Aviation enkrat tedensko v Prištino, KLM Royal Dutch Airlines dnevno v Amsterdam, LOT Polish Airlines šestkrat tedensko v Varšavo, Lufthansa dvakrat dnevno v Frankfurt, Air Dolomiti desetkrat tedensko v München, Luxair dvakrat tedensko v Luksemburg, Swiss Airlines dvakrat dnevno v Zürich, Turkish Airlines do osemnajstkrat tedensko v Istanbul, Vueling do trikrat tedensko v Barcelono in Wizz Air štirikrat tedensko v Skopje.
S čarterjem k Božičku
Hladnejši meseci leta prinašajo tudi pestro ponudbo čarterskih destinacij. Iz Ljubljane bo mogoče poleteti v Rovaniemi na Finskem, kjer domuje Božiček, pod okriljem slovenskih turističnih agencij pa bodo potniki lahko med drugim obiskali tudi Italijo (Apulija), Portugalsko (Porto, Azori, Madeira), Španijo (Mallorca, Gran Canaria), Islandijo, Turčijo, Nizozemsko, Malto, Egipt (Hurgada) in Jordanijo.
